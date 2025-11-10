Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Pirc Musar s katarskim emirjem o tesnejšem sodelovanju med državama

Predsednica je dvodnevni obisk v Katarju začela v nedeljo, ko je bila slavnostna govornica na odprtju slovensko-katarskega poslovnega foruma.

Predsednica je dvodnevni obisk v Katarju začela v nedeljo, ko je bila slavnostna govornica na odprtju slovensko-katarskega poslovnega foruma.

Foto: X/@nmusar

Predsednico republike Natašo Pirc Musar je drugi dan uradnega obiska v Katarju z vojaškimi častmi v predsedniški palači sprejel emir Tamim bin Hamad Al Tani. Voditelja sta govorila o krepitvi bilateralnega političnega in gospodarskega sodelovanja, sodelovanju med državama na razvojnem in humanitarnem področju ter razmerah na Bližnjem vzhodu.

Voditelja sta izrazila zadovoljstvo, da se odnosi med državama iz leta v leto krepijo, obenem pa tudi pričakovanje, da bo slovenski obisk, vključno z močno slovensko gospodarsko delegacijo, prispeval k nadaljnjemu razvoju in poglobitvi partnerstva.

Veliko priložnosti za napredek

Čeprav je gospodarsko sodelovanje med državama trenutno skromno in večinoma omejeno na trgovino, obstajajo številne priložnosti za napredek. Potencial se kaže predvsem v sektorjih, kot so energetika, zelene tehnologije, inženiring, zdravstvo, logistika in distribucija, živilska ter pohištvena industrija, pa tudi na področju katarskih naložb v Slovenijo, so sporočili z urada predsednice.

V okviru možnosti za krepitev sodelovanja na področju turizma si Slovenija želi, da bi družba Qatar Airways kmalu vzpostavila neposredno letalsko povezavo med Doho in Ljubljano. Slovenija prav tako vidi Katar kot zanesljivega in zaupanja vrednega strateškega partnerja na področju oskrbe z zemeljskim plinom za EU.

Predsednica in emir sta izmenjala tudi poglede na razmere na Bližnjem vzhodu, predvsem glede humanitarne krize v Gazi, procesa vzpostavljanja miru in drugih aktualnih regionalnih vprašanj. Katar je namreč skupaj z Egiptom in ZDA posrednik med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Pirc Musar se je ob tem srečala z materjo aktualnega emirja Mozo bint Naser Al-Misned, znano po svojih obsežnih prispevkih k izobraževanju in družbenim reformam doma in v tujini, in se sestala s predsednikom vlade ter zunanjim ministrom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem.

Udeležila se je tudi podpisa sporazuma o sodelovanju med ITF - Ustanovo za krepitev človekove varnosti in Katarskim skladom za razvoj pri projektu nabave opreme za bolnišnico Palestine v Betlehemu ter se srečala s študenti na Univerzi Hamad Bin Khalifa. Z njimi je razpravljala o aktualnem dogajanju v svetu, pri čemer je poudarila pomen multilateralizma kot načina delovanja v mednarodnih odnosih.

