Poslanci stranke SDS se niso udeležili izredne seje DZ, na kateri je poslanke in poslance po brutalnem napadu v Novem mestu nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot so sporočili, odločitev Pirc Musar, da nagovori DZ, pozdravljajo, a se seje ne bodo udeležili, ker ne predvideva razprave.

V obvestilu DZ, ki so ga poslali ob začetku seje, so zapisali, da po predstavitvi mnenja in stališča predsednice ni možnosti niti predstavitve stališč poslanskih skupin. "Če kdaj, bi bil v teh razmerah potreben dialog na nivoju predsednice republike in državnega zbora, ne pa monolog," so dodali.

Pozdravljajo pa odločitev predsednice, da nagovori DZ po treh letih zaostrovanja razmer in naraščajočega kriminala na območju jugovzhodne Slovenije in po tistem, ko je koalicija večkrat zavrnila predloge opozicije, ki jih je podprlo več kot 30 tisoč podpisnikov in županov, so navedli.

V DZ na zahtevo predsednice ravnokar poteka izredna seja DZ, na kateri predsednica predstavlja svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti v družbo.