Predsednica Pirc Musar bo po brutalnem napadu v Novem mestu nagovorila poslance

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na izredni seji nagovorila DZ. Predstavila bo svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. Pred razpravami o ukrepih za zagotavljanje varnosti v DZ, ki jih še načrtujejo, je pričakovati tudi njen poziv k strpni razpravi.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sklic izredne seje DZ zahtevala sama takoj po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letnik. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Današnja seja z nagovorom predsednice bo prva v vrsti zahtevanih izrednih sej DZ po tragičnem dogodku v Novem mestu.

Ključna je učinkovitost že sprejete zakonodaje

Dnevni red predvideva le njen nagovor, v katerem bo poslancem predstavila svoje mnenje oz. stališče do "vprašanj, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in pomen učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo". Razprave poslancev za tem ne bo.

V predsedničinem uradu so že ob posredovani zahtevi za sklic seje DZ pojasnili, da želi Pirc Musar odpreti razpravo o trenutnih razmerah in izpostaviti pomen strpnosti ob soočanju z njimi. Kot je povedala ob sobotnem obisku v Novem mestu, bo na seji predvsem poudarila, da je treba naprej pogledati, kaj omogoča že sprejeta zakonodaja in kaj od tega se izvaja. Učinkovitost v okviru obstoječe zakonodaje je namreč tista, ki bi lahko povrnila zaupanje ljudi v pravno državo, hkrati pa morajo organi pregona postati učinkovitejši, je dejala.

Pričakovati je, da bo predsednica tudi v današnjem nagovoru pozvala k strokovni in odgovorni razpravi. V preteklih dneh je namreč že opozorila na nedopustnost izrabljanja dogodka v predvolilne namene ali za nabiranje političnih točk.

Zjutraj bo zasedala tudi komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki bo obravnavala domnevno vpletenost pripadnikov romske skupnosti v mednarodne kriminalne združbe.

Poslanci tudi o podaljšanju veljavnosti vinjet

Poslanci bodo razpravljali tudi o interventnem ukrepu štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet.

Vladnemu predlogu je pretekli torek praktično brez razprave prikimal odbor DZ za infrastrukturo. Zeleno luč so mu prižgali člani odbora iz vrst koalicije, medtem ko je opozicija glasovanje obstruirala in vladi očitala deljenje predvolilnih bombončkov.

Po pojasnilih podpredsednika vlade Mateja Arčona se je vlada za podaljšanje elektronskih vinjet odločila zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in tudi zaradi kakovosti uporabe avtocest.

"S tem kažemo korekten odnos do vseh tistih, ki avtoceste uporabljamo vsak dan. Zavedamo se, da so investicije res rekordne in da je potrebno potrpljenje, hkrati pa gremo nasproti vsem tistim, ki te avtoceste uporabljamo," je ob predstavitvi predloga izpostavil Arčon.

Na dnevnem redu je tudi razprava o priporočilih v zvezi z odpravo ovir za hitrejšo graditev enostanovanjskih, poslovnih, infrastrukturnih in ostalih objektov. Tega so pripravili poslanci SDS, ki menijo da je treba postopke izdelave prostorskih aktov in na področju graditve skrajšati in poenostaviti. Priporočila je odbor za infrastrukturo zavrnil.

Poslanci se bodo seznanili z odstopoma Katič in Poklukarja

Po nagovoru Pirc Musar se bodo poslanci sestali na še eni izredni seji DZ, na kateri se bodo med drugim seznanili z odstopoma pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki sta premierju Golobu odstop ponudila po napadu v Novem mestu.