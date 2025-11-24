Iztekel se je ponovljeni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha človekovih pravic. V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so v postavljenem roku prejeli 14 prijav, so sporočili iz urada predsednice.

Po pregledu vseh kandidatur, prejetih v okviru javnega poziva, bodo v uradu predsednice republike v najkrajšem možnem času opravili pogovore s prijavljenimi kandidati. Nato se bo Pirc Musar sestala tudi z vodji poslanskih skupin v državnem zboru, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Državni zbor mora o predlaganem kandidatu za varuha človekovih pravic glasovati v 45 dneh po predložitvi predloga. Varuha izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za dobo šestih let in je po poteku mandatne dobe lahko še enkrat izvoljen.

Favoritka predsednice ni dobila podpore

Predsednici republike namreč pri imenovanju varuha človekovih pravic doslej ni uspelo pridobiti zadostne podpore poslanskih skupin. Tako v DZ ni posredovala kandidature njene favoritke Katarine Bervar Sternad, aktualni namestnici varuha Dijana Možina Zupanc pa ni uspelo čez sito DZ. Zadnjemu kandidatu, ki ga je predstavila, Marku Starmanu, pa je podporo že ob predstavitvi odtegnila koalicija.

Zato se je Nataša Pirc Musar po srečanju s parlamentarnimi strankami odločila, da razpis za varuha človekovih pravic ponovi. Poziv je bil objavljen 24. oktobra, Pirc Musar pa je ob tem zagotovila, da si bo še naprej intenzivno prizadevala, da skupaj s poslanskimi skupinami najde ustreznega kandidata.