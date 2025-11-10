Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Ahmed Al Šara Donald Trump obisk Sirija ZDA

Trump sprejel sirskega predsednika al Šaro

Bela hiša je ob njegovem prihodu sporočila, da je prišel in da srečanje s Trumpom poteka. Trump je prejšnji teden al Šaro označil za čvrstega možakarja, ki da dobro opravlja svoje delo. Dejal je tudi, da pričakuje, da se bosta razumela.

Bela hiša je ob njegovem prihodu sporočila, da je prišel in da srečanje s Trumpom poteka. Trump je prejšnji teden al Šaro označil za čvrstega možakarja, ki da dobro opravlja svoje delo. Dejal je tudi, da pričakuje, da se bosta razumela.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši sprejel predsednika Sirije Ahmeda al Šaro, proti kateremu so ZDA in Združeni narodi prejšnji teden ukinili sankcije. Gre za prvi obisk kakega predsednika Sirije v Beli hiši od konca francoske kolonialne vladavine v tej bližnjevzhodni državi leta 1946, poročajo ameriški mediji.

Srečanje je potekalo za zaprtimi vrati brez televizijskih kamer in novinarjev, kar je nenavadno za Trumpove sprejeme svetovnih voditeljev v drugem mandatu, izpostavlja med drugim televizija ABC.

Al Šara je vodil upornike, ki so lani strmoglavili režim dolgoletnega predsednika Sirije Bašarja al Asada in prevzel vodenje države v prehodnem obdobju. Njegova skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) je bila zaradi povezanosti s teroristično mrežo Al Kaida uvrščena na seznam sankcij ZDA in ZN.

Trump in al Šara sta se maja že srečala v Savdski Arabiji, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa nameravajo ZDA v bližini Damaska vzpostaviti vojaško oporišče za usklajevanje humanitarne pomoči in opazovanje razvoja odnosov med Sirijo in Izraelom.

Ahmed al Šara | Foto: Reuters

Obisk al Šare v ZDA ima močan simboličen pomen. Obenem je sirski predsednik tja prišel po konkretno finančno pomoč za obnovo od državljanske vojne uničene države. Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Tom Barrack je v začetku meseca napovedal tudi možnost podpisa dogovora o pridružitvi Sirije mednarodni koaliciji proti Islamski državi (IS).

Al Šara se je v Washingtonu že sestal z direktorico Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalino Georgievo, konec prejšnjega tedna pa je s poveljnikom ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) Bradom Cooperjem in vodjo mednarodnih operacij proti IS v Iraku Kevinom Lambertom igral košarko.

Al Šara je bil septembra prvi sirski voditelj, ki je opravil govor na splošni razpravi svetovnih voditeljev v Generalni skupščini ZN od leta 1967. Oktobra je nato v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Rusija je sicer vseh 13 let državljanske vojne v Siriji podpirala Asada, ki je po strmoglavljenju njegovega režima tam tudi našel zatočišče.

Ahmed Al Šara Donald Trump obisk Sirija ZDA
