Trump sprejel sirskega predsednika al Šaro

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši sprejel predsednika Sirije Ahmeda al Šaro, proti kateremu so ZDA in Združeni narodi prejšnji teden ukinili sankcije. Gre za prvi obisk kakega predsednika Sirije v Beli hiši od konca francoske kolonialne vladavine v tej bližnjevzhodni državi leta 1946, poročajo ameriški mediji.

Srečanje je potekalo za zaprtimi vrati brez televizijskih kamer in novinarjev, kar je nenavadno za Trumpove sprejeme svetovnih voditeljev v drugem mandatu, izpostavlja med drugim televizija ABC.

Al Šara je vodil upornike, ki so lani strmoglavili režim dolgoletnega predsednika Sirije Bašarja al Asada in prevzel vodenje države v prehodnem obdobju. Njegova skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) je bila zaradi povezanosti s teroristično mrežo Al Kaida uvrščena na seznam sankcij ZDA in ZN.

Trump in al Šara sta se maja že srečala v Savdski Arabiji, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa nameravajo ZDA v bližini Damaska vzpostaviti vojaško oporišče za usklajevanje humanitarne pomoči in opazovanje razvoja odnosov med Sirijo in Izraelom.

Ahmed al Šara Foto: Reuters

Obisk al Šare v ZDA ima močan simboličen pomen. Obenem je sirski predsednik tja prišel po konkretno finančno pomoč za obnovo od državljanske vojne uničene države. Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Tom Barrack je v začetku meseca napovedal tudi možnost podpisa dogovora o pridružitvi Sirije mednarodni koaliciji proti Islamski državi (IS).

Al Šara se je v Washingtonu že sestal z direktorico Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalino Georgievo, konec prejšnjega tedna pa je s poveljnikom ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) Bradom Cooperjem in vodjo mednarodnih operacij proti IS v Iraku Kevinom Lambertom igral košarko.

Al Šara je bil septembra prvi sirski voditelj, ki je opravil govor na splošni razpravi svetovnih voditeljev v Generalni skupščini ZN od leta 1967. Oktobra je nato v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Rusija je sicer vseh 13 let državljanske vojne v Siriji podpirala Asada, ki je po strmoglavljenju njegovega režima tam tudi našel zatočišče.