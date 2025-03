Sirija dobila novo prehodno vlado

Začasni sirski predsednik Ahmed Al Šara je v soboto oznanil imenovanje nove prehodne vlade, poročajo tuje tiskovne agencije. Nova vlada bo nadomestila začasne oblasti, ki so vodile državo od decembra lani, ko so uporniki strmoglavili režim dolgoletnega predsednika Bašarja Al Asada.

Začasni predsednik Ahmed Al Šara je v novo vlado večinoma imenoval svoje tesne sodelavce in zaveznike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med njimi sta denimo zunanji minister Asad Al Šajbani in obrambni minister Murhaf Abu Kasra, ki sta omenjena položaja zasedala že v dosedanji sestavi začasnih sirskih oblasti.

Raed Al Saleh, dosedanji vodja belih čelad – sirskih reševalcev, ki delujejo na območjih pod nadzorom upornikov –, je bil imenovan za ministra za izredne razmere. Skupno bo v vladi delovalo 22 ministrov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V novo vlado je bila imenovana tudi ena ženska – Hind Kabavat, dolgoletna nasprotnica nekdanjega predsednika Al Asada in pripadnica krščanske verske manjšine, bo prevzela vodenje ministrstva za delo in socialne zadeve.

Premierja ne bo

Prehodna vlada po navedbah sirskih virov ne bo imela premierja, temveč naj bi Al Šara sam nadzoroval in vodil njeno delovanje.

Imenovanje prehodne vlade, ki je bilo sprva načrtovano za začetek tega meseca, prihaja po številnih mednarodnih pozivih k vključujoči tranziciji v Siriji, s poudarkom na vlogi žensk in zaščiti manjšin. Nove islamistične oblasti si medtem prizadevajo za ponovno združitev in obnovo države ter njenih institucij.

Obljubile so tudi, da bodo zaščitile manjšine – zlasti po tem, ko so v začetku marca izbruhnili spopadi med borci iz manjšinske alavitske skupnosti, ki ji je pripadal nekdanji predsednik Al Asad, in milicami, povezanimi s sunitskimi uporniškimi silami, ki so ga strmoglavile. Te obtožujejo tudi pobojev številnih civilistov.