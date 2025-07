Napad Izraelcev na Sirijo: televizijsko voditeljico je kar vrglo s stola #video

Izraelska vojska trdi, da je napadla vhod v vojaški štab sirskega vodstva na območju Damaska. Obrambni minister Israel Kac je na družbenem omrežju X objavil videoposnetek, ki prikazuje, kako je izraelski napad v bližini neposredno prekinil prenos sirske televizije. Kac je videoposnetek komentiral z besedami: "Boleči udarci so se začeli."

Po besedah ​​očividcev je bilo bombardirano sirsko obrambno ministrstvo v Damasku. Očividci so poročali o vsaj treh zračnih napadih na stavbo v središču prestolnice, ki jo med drugim uporablja sirski obrambni minister Marhaf Abu Kasra, piše švicarski medij Watson.

Veliki oblaki dima nad osrednjim trgom v Damasku

Z osrednjega trga so se dvigali veliki oblaki dima. Izrael sprva ni potrdil napada na obrambno ministrstvo, vendar so izraelske obrambne sile sporočile, da so napadle tarčo v bližini sirske predsedniške palače.

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji sta bili v dveh napadih lovskih letal na območju štaba ranjeni dve osebi.