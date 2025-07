Visoki iranski uradnik objavil fotografijo jedrskega napada na Izrael

Mehdi Mohammadi, svetovalec predsednika iranskega parlamenta, je računalniško ustvarjeno fotografijo, ki je prikazovala najmanj dva gobasta oblaka - sinonim za jedrsko eksplozijo - in uničenje ozemlja znotraj državnih meja Izraela kasneje izbrisal.

Za objavo je obtožil domnevnega administratorja njegovega profila na družbenem omrežju Instagram in pojasnil, da sam ne verjame, da lahko pridobitev jedrskega orožja izboljša odvračalne zmožnosti Irana, ker gre za zelo zapleteno problematiko.

"Jedrsko orožje ni rešitev"

"Dejstvo, da ima Izrael jedrsko orožje, samo po sebi ni preprečilo udarcev, ki jih je tamkajšnjemu režimu zadal Iran. Prav tako tudi Ukrajina vrača udarce Rusiji, čeprav ima ta jedrsko orožje. Resnica je, da so bojne funkcije jedrskega orožja veliko bolj omejene, kot se morda zdi," je zapisal na Instagramu.

Po izraelskem napadu na Iran. Foto: Reuters

Do objave fotografije, ki je razburila Izrael in njegove zaveznike, je sicer prišlo natanko mesec dni po prvih zračnih napadih izraelskih sil na iransko vojaško infrastrukturo. Nato je sledila še operacija Amerilčanov, ki so 22. junija napadli domnevne iranske objekte za bogatenje urana, ki bi ga Iran lahko uporabil za razvoj jedrskega orožja. Iran se je na izraelske napade odzval s stotinami balističnih in križarskih raket, usmerjenih proti Izraelu. 24. junija sta Iran in Izrael nato sklenila dogovor o prekinitvi ognja.