Osupli Američani svarijo: Iranci s svojo grožnjo mislijo resno

Po izbruhu 12-dnevne izraelsko-iranske vojne je Teheran grozil, da bo zaprl Hormuško ožino, ki je glavna prometna žila za oskrbo svetovnega trga z nafto in zemeljskim plinom. To se za zdaj ni zgodilo, a to še ne pomeni, da do tega ne more priti. Ameriški obveščevalci namreč svarijo, da so Iranci že začeli nalagati morske mine na ladje.