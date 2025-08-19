Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
19. 8. 2025,
12.10

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Karl Geiger smučarski skoki

Torek, 19. 8. 2025, 12.10

1 ura, 11 minut

Karl Geiger je drugič postal očka

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Karl Geiger Planica 2024, navijači 1. dan | Karl Geiger se je z ženo razveselil druge hčerke. | Foto www.alesfevzer.com

Karl Geiger se je z ženo razveselil druge hčerke.

Foto: www.alesfevzer.com

"Pred nekaj dnevi smo pozdravili našo malo Terezo," je nemški smučarski skakalec Karl Geiger na družbenem omrežju sporočil, da sta se z ženo Franzisko razveselila druge hčerke.

Po veselih novicah iz norveškega tabora – očeta sta postala Johann Andre Forfang in Halvor Egner Granerud - prihajajo lepe novice tudi iz nemškega kolektiva. 32-letni Karl Geiger je avgusta še drugič postal oče.

Potem ko se jim je decembra 2020 rodila Louisa, se je družini pridružila še ena hčerka Theresa.

Pred tedni pa je očetovstvo naznanil še avstrijski šampion Stefan Kraft, ki z ženo Mariso pričakuje prvega otroka.

Stefan Kraft
Sportal Stefan Kraft bo očka
Karl Geiger smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.