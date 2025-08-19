"Pred nekaj dnevi smo pozdravili našo malo Terezo," je nemški smučarski skakalec Karl Geiger na družbenem omrežju sporočil, da sta se z ženo Franzisko razveselila druge hčerke.

Po veselih novicah iz norveškega tabora – očeta sta postala Johann Andre Forfang in Halvor Egner Granerud - prihajajo lepe novice tudi iz nemškega kolektiva. 32-letni Karl Geiger je avgusta še drugič postal oče.

Potem ko se jim je decembra 2020 rodila Louisa, se je družini pridružila še ena hčerka Theresa.

Pred tedni pa je očetovstvo naznanil še avstrijski šampion Stefan Kraft, ki z ženo Mariso pričakuje prvega otroka.