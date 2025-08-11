Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je sporočil lepo novico, z ženo Mariso bosta postala starša.

Potem ko je Stefan Kraft pred časom delil slabše novice, da mu je v pripravljalnem obdobju težave povzročala poškodba, je zdaj sporočil precej lepše vesti.

Z ženo Mariso bosta postala starša. 32-letnik in njegova izbranka, s katero sta se poročila pred tremi leti, sta novico delila na družbenem omrežju Instagram.

"Stvari se bodo spremenile - čaka naju novo bleščeče poglavje," je pod objavo zapisal Kraft.

Skakalna družina se bo tako v kratkem še povečala. To poletje sta se otroka razveselila Norvežana Johann Andre Forfang in Halvor Egner Granerud.