Nika Prevc na prvi "petki" osvojila peto mesto

V francoskem Courchevelu je potekala druga tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih, prva z novim formatom, kjer je za končne rezultate štel le dosežek v finalni seriji. Tako imenovano petko ("high five") je dobila Kanadčanka Abigail Strate, Nika Prevc je osvojila peto mesto. V finalu je skakala še Tinkara Komar, ki je bila 18.

Kanadčanka Abigail Strate je po sobotnih prvih stopničkah na tekmah poletne velike nagrade v nedeljo v Courchevelu slavila še prvo zmago. V finalni seriji je tekmice ugnala s 128,5 metra in 108,8 točke. Le pol točke je zaostala Nemka Selina Freitag s 115,5 metra, tretja je bila Japonka Nozomi Marujama s 126 metri in 105,5 točke. Nika Prevc, prepričljivo najboljša v prvi seriji, kjer smo spremljali tekmovanje osmih skupin s po štirimi tekmovalkami, napredovali sta najboljši dve iz vsake skupine ter še štiri srečne poraženke, je zasedla peto mesto s 114 metri ter 104,4 točke. V finalu je skakala tudi Tinkara Komar, ki je z 98,5 metra končala na 18. mestu. Nove točke je pobrala tudi Maja Kovačič, ki v osmi skupini ob Niki Prevc sicer ni napredovala v finale, zasedla pa je končno 26. mesto.

"Zadovoljna sem s petim mestom. Najbolj sem zadovoljna s prvo serijo, tudi drugi skok pa ni bil nič napačen," je po tekmi povedala Nika Prevc. Trener Jurij Tepeš pa je strnil naslednje misli: "Za nami je še ena dobra tekma, znova so vse tri skakalke prišle do točk. Dve tekmovalki sta bili v drugi seriji po novem formatu. Izkusili smo ga, malo se bo potrebno prilagoditi in predvsem umiriti v drugi seriji, ko napadaš iz ničle. Če govorimo o Niki Prevc, je napadala preveč."

Ob 18. uri se je začela še moška tekma.

Poletna velika nagrada se bo prihodnji konec tedna nadaljevala v poljski Wisli.