M. P.

Nedelja,
10. 8. 2025,
18.20

52 minut

Nika Prevc

Nedelja, 10. 8. 2025, 18.20

52 minut

Poletna velika nagrada, Courchevel

Nika Prevc na prvi "petki" osvojila peto mesto

M. P.

Nika Prevc | Nika Prevc je bila zadovoljna s petim mestom. | Foto Nordic Focus

Nika Prevc je bila zadovoljna s petim mestom.

Foto: Nordic Focus

V francoskem Courchevelu je potekala druga tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih, prva z novim formatom, kjer je za končne rezultate štel le dosežek v finalni seriji. Tako imenovano petko ("high five") je dobila Kanadčanka Abigail Strate, Nika Prevc je osvojila peto mesto. V finalu je skakala še Tinkara Komar, ki je bila 18.

Nika Prevc, Courchevel
Sportal Diskvalifikacije na prvi tekmi, tudi Nike Vodan, zmaga Nike Prevc

Kanadčanka Abigail Strate je po sobotnih prvih stopničkah na tekmah poletne velike nagrade v nedeljo v Courchevelu slavila še prvo zmago. V finalni seriji je tekmice ugnala s 128,5 metra in 108,8 točke. Le pol točke je zaostala Nemka Selina Freitag s 115,5 metra, tretja je bila Japonka Nozomi Marujama s 126 metri in 105,5 točke. Nika Prevc, prepričljivo najboljša v prvi seriji, kjer smo spremljali tekmovanje osmih skupin s po štirimi tekmovalkami, napredovali sta najboljši dve iz vsake skupine ter še štiri srečne poraženke, je zasedla peto mesto s 114 metri ter 104,4 točke. V finalu je skakala tudi Tinkara Komar, ki je z 98,5 metra končala na 18. mestu. Nove točke je pobrala tudi Maja Kovačič, ki v osmi skupini ob Niki Prevc sicer ni napredovala v finale, zasedla pa je končno 26. mesto.

"Zadovoljna sem s petim mestom. Najbolj sem zadovoljna s prvo serijo, tudi drugi skok pa ni bil nič napačen," je po tekmi povedala Nika Prevc. Trener Jurij Tepeš pa je strnil naslednje misli: "Za nami je še ena dobra tekma, znova so vse tri skakalke prišle do točk. Dve tekmovalki sta bili v drugi seriji po novem formatu. Izkusili smo ga, malo se bo potrebno prilagoditi in predvsem umiriti v drugi seriji, ko napadaš iz ničle. Če govorimo o Niki Prevc, je napadala preveč."

Ob 18. uri se je začela še moška tekma.

Poletna velika nagrada se bo prihodnji konec tedna nadaljevala v poljski Wisli.

Timi Zajc reli
Sportal Timi Zajc za nekaj dni menja šport #video
Nika Prevc
