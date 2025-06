Prvič v zgodovini: Izrael in Iran se srdito spopadata v vesolju

Ko so Izraelci v prvih napadih spektakularno tako rekoč obglavili iransko vojaško vodstvo in vodstvo iranskega jedrskega programa, se je zdelo, da je Iran na kolenih. Toda Iran ima v rokavu asa: balistične rakete. Te Izraelci s prestreznimi raketami Arrow 3 uničujejo zunaj Zemljine atmosfere, torej v vesolju. Vprašanje je, komu bo prej v tej svojevrstni vojni raketnega izčrpavanja zmanjkalo raket – Izraelu ali Iranu. Je ameriško vpletanje v vojno znak, da se Izraelcem zapleta pri uresničevanju načrtov in da sami brez pomoči Američanov ne morejo zdržati raketne vojne izčrpavanja?

Izraelsko letalstvo ima zračno prevlado vsaj nad zahodnim Iranom, vključno s Teheranom. V prvih urah jim je tudi uspelo ubiti visoke iranske vojaške poveljnike in iranske jedrske znanstvenike. Pričakovano jim ni uspelo uničiti jedrskega obrata v Fordovu, ki je zgrajen v gori in so ga Iranci dobro zaščitili z bunkerji.

Izraelci nad Irance s posodobljenimi gravitacijskimi bombami

Kot piše znani britanski zgodovinar Adam Tooze v članku, ki ga je objavil na svojem računu na platformi Substack, Izraelci Irance napadajo z letali F-15, F-16 in F-35, pri čemer na cilje večinoma odvržejo gravitacijske bombe, ki pa so posodobljene, tako da jih lahko vodijo proti cilju.

Zaradi zračne prevlade nad Iranom lahko Izraelci iz zraka uničijo skoraj vsak cilj, ki ga hočejo in ki ni dovolj dobro utrjen pod zemljo.

Izraelska visokotehnološka letalska moč

Izraelci imajo po Toozevih navedbah okoli 200 letal, od tega več kot 40 najsodobnejših F-35 (v izraelski različici imenovanih F-35I Adir). Izraelski predelani F-35 stanejo okoli 110 milijonov dolarjev (okoli 96 milijonov evrov) na letalo.

Izraelci so dosegli zračno prevlado nad Iranom in lahko uničijo katerikoli cilj na tleh, če le ni zaščiten z zelo utrjenim podzemnim bunkerjem. Na fotografiji: izraelski F-35. Foto: Guliverimage

Nima pa judovska država zelo dragih strateških bombnikov B-2, ki stanejo po dve milijardi dolarjev (1,74 milijarde evrov) na kos in so med drugim sposobni prenašati 13,6-tonske bombe GBU-57 za uničevanje najglobljih in najbolj utrjenih bunkerjev.

Izraelci iz zraka niso mogli uničiti Fordova

Prav zato Izraelci sami niso mogli iz zraka uničiti podzemnega obrata za bogatenja urana v Fordovu. Kot vemo, so to zdaj storili Američani, ki so nad Iran poslali bombnike B-2.

Iranci imajo slabotno protizračno obrambo, ki ni kos sodobnim izraelskim letalom. Njihova vojaška letala so zastarela, zato jih niti ne pošiljajo v boj proti izraelskim bojnim letalom.

Iranci stavijo na balistične rakete

Imajo pa Iranci asa v rokavu – balistične rakete. Te so cenejše za Irance kot kakšna zelo sodobna flota bojnih letal, a so še vedno drage. Kot piše Tooze, vsaka izstreljena salva balističnih raket stane morda do 200 milijonov dolarjev (174 milijonov evrov), kar je še vedno manj od desetine milijard, ki jih Izraelci dajejo za svoja bojna letala.

Za zdaj izraelska obramba večinoma uspešno prestreza iranske balistične rakete, a ne more uničiti vseh. Na fotografiji, posneti 22. junija letos: uničene stavbe zaradi iranske balistične rakete, ki je padla na Tel Aviv. Foto: Guliverimage

Izrael in Iran nimata frontne črte, kot je na primer med Ukrajino in Rusijo, ampak se bojujeta na daljavo – na razdalji več kot tisoč kilometrov. Razdalja med Tel Avivom in Teheranom je 1.585 kilometrov, kar je nekaj manj, kot je razdalja med Berlinom in Moskvo (1.614 kilometrov).

Izrael in Iran se spopadata na več kot tisočkilometrski razdalji

Izraelska letala morajo tako preleteti več kot tisoč kilometrov čez sirski in iraški zračni prostor, da pridejo do Irana, to velja tudi obratno za iranske balistične rakete in drone. Ti so počasni in potrebujejo nekaj ur, da pridejo od izraelskega zračnega prostora. Zato jih je tudi lažje uničiti.

Več preglavic Izraelcem delajo iranske balistične rakete, ki so jih Iranci razvili na podlagi hladnovojnih sovjetskih taktičnih balističnih raket zemlja–zemlja (na Zahodu so jim v angleščini rekli Scud). Te sovjetske rakete pa so bile naslednice nemških V-1 in V-2 iz druge svetovne vojne.

Iranske balistične rakete imajo doseg do dva tisoč kilometrov

Balistične rakete uporablja tudi Rusija proti Ukrajini. Od začetka vojne leta 2022 je Rusija nad Ukrajino izstrelila več kot 600 balističnih raket Iskander, ki imajo doseg od 500 do 800 kilometrov. Rusi jih po Toozevih navedbah izstreljujejo od 400 do 500 kilometrov od ukrajinskih ciljev.

Skupina ljudi si v Izraelu ob Mrtvem morju ogleduje ostanke sestreljene iranske balistične rakete, ki so jo Iranci na Izrael izstrelili aprila letos. Foto: Guliverimage

Najsodobnejše iranske balistične rakete imajo doseg tudi od 1.200 do dva tisoč kilometrov. Še nikoli prej balistične rakete niso bile izstreljene v vojnih razmerah na tako dolgi razdalji, trdi Tooze. Ni izjemen le doseg izstreljenih iranskih raket, ampak tudi višina.

Iranske rakete letijo v vesolje in se nato usmerijo proti Izraelu

Na vrhuncu svojega leta iranske rakete, ki drvijo proti Izraelu s hitrostjo več kot pet machov (en mach je okoli 1.225 kilometrov na uro), redno prečkajo Karmanovo črto. Na višini sto kilometrov nad Zemljo Karmanova črta označuje ločnico med Zemljino atmosfero in eksoatmosfero oz. vesoljem.

Nekaterim iranskim raketam pripisujejo višino do 400 kilometrov, preden se ponovno vrnejo v zemeljsko atmosfero za končno strmoglavljenje proti svojim ciljem. Videoposnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, o prihajajočih iranskih raketah zajamejo le zadnje trenutke poti leta, kar je v zgodovini vojskovanja brez primere, trdi Tooze.

Ameriško-izraelske prestrezne rakete v slogu Vojne zvezd

Za uničevanje iranskih balističnih raket uporabljajo Izraelci rakete Arrow 2 in še bolj izpopolnjene Arrow 3.

Videoposnetek o Arrow 3:

Prestrezne rakete Arrow 2 in Arrow 3 so plod skupnega ameriško-izraelskega sodelovanja in so dediščina načrta o t. i. Vojni zvezd oz. obrambnem ščitu pred sovjetskimi balističnimi raketami iz časa ameriškega predsednika Ronalda Reagana (predsednikoval je od leta 1981 do 1989).

Arrow 3 uničuje iranske rakete v vesolju

Arrow 3 imajo doseg do 2.400 kilometrov in prestrezajo iranske balistične rakete, ko te dosežejo vrh svoje krivulje – torej že v vesolju. Arrow 2 imajo doseg do 300 kilometrov in prestrezajo balistične rakete, ko te že padajo proti tlem, ponavadi okoli sto kilometrov nad Zemljo.

Prestrezne rakete Arrow 2, ki so v Izraelu v operativni rabi od leta 2000 naprej, so bile prvič uporabljene 31. oktobra 2023, ko so sestreljevale iranske balistične rakete. Arrow 3, ki so v operativni rabi od leta 2017, so ognjeni krst doživele 9. novembra 2023, ko so sestrelile balistično raketo, ki so jo nad Izrael poslali Hutijevci iz Jemna.

Zgodovinski trenutek: resnične vojne zvezd

To je bil tudi zgodovinski trenutek, saj je bila takrat prvič prestrežena oz. sestreljena raketa zunaj zemeljske atmosfere, torej že v vesolju. To so resnične vojne zvezd, pravi Tooze.

Videposnetek Wall Street Journala o izraelsko-iranski raketni vojni:

Po izraelskih navedbah vsako noč obrambe s prestreznimi raketami Arrow 2 in Arrow 3 stane do 285 milijonov dolarjev (249 milijonov evrov). Vsaka raketa Arrow 2 ali Arrow 3 stane dva milijona dolarjev (1,74 milijona evrov).

Komu bo prej zmanjkalo raket? Izraelcem ali Irancem?

"In še pomembnejše kot cena so omejene fizične zaloge in proizvodne zmogljivosti. Tudi če si proizvodne serije delita v razmerju 50:50, vojaško-industrijski obrati Izraela in ZDA ne morejo slediti povpraševanju po prestreznih raketah. Po mnenju ameriških analitikov bo v prihodnjih tednih najbolj pereče vprašanje, ali bo raket prej zmanjkalo Iranu ali Izraelu," še piše Tooze.

Po nekaterih navedbah imajo Iranci več balističnih raket kot Izrael in ZDA prestreznih raket za njihovo uničevanje. Ne preseneča, da hočejo Izraelci s svojimi letalskimi napadi na cilje v Iranu uničiti čim več iranskih raket, še preden te poletijo proti Izraelu.