Na ŽTK Maribor Open močna slovenska zasedba

V Mariboru ta teden poteka mednarodni teniški turnir serije WTT ŽTK Maribor Open z nagradnim skladom 25.672 evrov. Na njem bo posamično nastopilo 72 teniških igralcev, med katerimi bo tudi 10 Slovencev. Na delu bosta tudi najvišje uvrščena na lestvici ATP Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek.

"Na vsakem turnirju grem na zmago, čeprav pred turnirjem o tem ne razmišljam," je na današnji novinarski konferenci v prostorih ŽTK Maribor povedal Planinšek. Dodal je še, da si želi osvojiti čim več točk in izpostavil pozitivne občutke pred nastopom pred domačimi gledalci.

Planinška, ki na lestvici ATP trenutno zaseda 560. mesto in je sedmi nosilec turnirja, v prvem krogu čaka kvalifikant, nato pa se lahko v primeru uspeha zgodi, da se bo v drugem krogu pomeril s še enim Slovencem Janom Kupčičem.

"Lani sem dosegel več kot sem pričakoval. Letos ni šlo vse po načrtih, saj sem imel nekaj težav z boleznijo in poškodbami. Zdaj sem zdrav, zato se že veselim nastopa na turnirju. Mislim, da dobro igram. Če mi bo igre s treninga uspelo prenesti na tekmo, se lahko nadejam dobrega rezultata," pred začetkom dvobojev razmišlja Kupčič.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najvišje uvrščeni Slovenec na svetovni teniški lestvici in tretji nosilec Bor Artnak se bo v prvem krogu pomeril z Italijanom Nicolom Toffaninom. Prvo ime turnirja je sicer Avstrijec Dennis Novak, ki je trenutno 413. igralec na svetu.

V letošnjem letu je bilo na sporedu 16 turnirjev WTT, od tega osem v obeh konkurencah, pri čemer je serija turnirjev v ženski konkurenci že končana, medtem ko so pri moških na sporedu še trije. Poleg omenjenega bo v Mariboru še turnir, ki bo v organizaciji Teniškega kluba Branik potekal na igriščih v Ljudskem vrtu. Konec septembra čaka teniške igralce še turnir v Slovenj Gradcu.

"Čaka nas še organizacija WTA turnirja v Ljubljani z nagradnim skladom 106.000 evrov. Drugače pa smo zelo zadovoljni z nastopi naših tekmovalcev, kar je zelo pomembno za razvoj tenisa v Sloveniji," je o pomenu tovrstnih turnirjev za slovenski tenis dejala direktorica Teniške zveze Slovenije Teja Starc.

Poleg organizacije WTA turnirja čaka krovno teniško organizacijo v Sloveniji še organizacija tekme Davisovega pokala med domačo reprezentanco in Urugvajem, na katerem bo slovenske barve najverjetneje zastopala večina tistih, ki se bodo udeležili turnirja v Mariboru. Slednji se bo zaključil 24. avgusta.