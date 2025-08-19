Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
19. 8. 2025,
14.06

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Bor Artnak Filip Jeff Planinšek tenis

Torek, 19. 8. 2025, 14.06

1 ura, 37 minut

Na ŽTK Maribor Open močna slovenska zasedba

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
tenis Maribor

V Mariboru ta teden poteka mednarodni teniški turnir serije WTT ŽTK Maribor Open z nagradnim skladom 25.672 evrov. Na njem bo posamično nastopilo 72 teniških igralcev, med katerimi bo tudi 10 Slovencev. Na delu bosta tudi najvišje uvrščena na lestvici ATP Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek.

"Na vsakem turnirju grem na zmago, čeprav pred turnirjem o tem ne razmišljam," je na današnji novinarski konferenci v prostorih ŽTK Maribor povedal Planinšek. Dodal je še, da si želi osvojiti čim več točk in izpostavil pozitivne občutke pred nastopom pred domačimi gledalci.

Planinška, ki na lestvici ATP trenutno zaseda 560. mesto in je sedmi nosilec turnirja, v prvem krogu čaka kvalifikant, nato pa se lahko v primeru uspeha zgodi, da se bo v drugem krogu pomeril s še enim Slovencem Janom Kupčičem.

"Lani sem dosegel več kot sem pričakoval. Letos ni šlo vse po načrtih, saj sem imel nekaj težav z boleznijo in poškodbami. Zdaj sem zdrav, zato se že veselim nastopa na turnirju. Mislim, da dobro igram. Če mi bo igre s treninga uspelo prenesti na tekmo, se lahko nadejam dobrega rezultata," pred začetkom dvobojev razmišlja Kupčič.

Slovenija Estonija Davisov pokal Bor Artnak | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najvišje uvrščeni Slovenec na svetovni teniški lestvici in tretji nosilec Bor Artnak se bo v prvem krogu pomeril z Italijanom Nicolom Toffaninom. Prvo ime turnirja je sicer Avstrijec Dennis Novak, ki je trenutno 413. igralec na svetu.

V letošnjem letu je bilo na sporedu 16 turnirjev WTT, od tega osem v obeh konkurencah, pri čemer je serija turnirjev v ženski konkurenci že končana, medtem ko so pri moških na sporedu še trije. Poleg omenjenega bo v Mariboru še turnir, ki bo v organizaciji Teniškega kluba Branik potekal na igriščih v Ljudskem vrtu. Konec septembra čaka teniške igralce še turnir v Slovenj Gradcu.

"Čaka nas še organizacija WTA turnirja v Ljubljani z nagradnim skladom 106.000 evrov. Drugače pa smo zelo zadovoljni z nastopi naših tekmovalcev, kar je zelo pomembno za razvoj tenisa v Sloveniji," je o pomenu tovrstnih turnirjev za slovenski tenis dejala direktorica Teniške zveze Slovenije Teja Starc.

Poleg organizacije WTA turnirja čaka krovno teniško organizacijo v Sloveniji še organizacija tekme Davisovega pokala med domačo reprezentanco in Urugvajem, na katerem bo slovenske barve najverjetneje zastopala večina tistih, ki se bodo udeležili turnirja v Mariboru. Slednji se bo zaključil 24. avgusta.

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka vztraja na vrhu, Swiatek napredovala na drugo mesto
Jannik Sinner
Sportal Jannik Sinner ostaja zanesljivo na vrhu

Bor Artnak Filip Jeff Planinšek tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.