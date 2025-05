Svarilo iz Nemčije: Pozabite na zadnje poletje miru. Putinova velika ofenziva se že začenja.

Ruski predsednik Vladimir Putin načrtuje novo veliko ofenzivo in želi prevzeti nadzor nad sedmimi in ne le štirimi ukrajinskimi regijami, je prepričan nekdanji nemški častnik in vojaški strokovnjak Nico Lange. Ta ofenziva se po njegovih besedah že začenja.

Vojaški strokovnjak Nico Lange, ki je med drugim nekdanji uslužbenec nemškega obrambnega ministrstva, je za nemški medij Bild opozoril, da si rusko vodstvo ni nikoli resno prizadevalo za premirje.

Putin le izrablja pogajanja za vojaško krepitev

"Vladimir Putin ni nikoli nameraval doseči premirja. Razpravo izkorišča za ustvarjanje vojaških dejstev," je dejal Lange. Med pogovori s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom se je v ozadju že pripravljala nova faza napada. Ta ofenziva, pojasnjuje Lange, se je začela zdaj.

Ruski cilj po besedah Langeja ni le zatreti obstoječi odpor na že okupiranih ozemljih, temveč tudi ciljati na nova območja. "Rusija bo poskušala prodreti v regije Sumi, Harkov in Dnipro, da bi ustvarila nove težave za pogajanja poleg štirih ozemelj, ki so bila na papirju že priključena k Rusiji," je nadaljeval Lange.

Rusija kopiči vojsko

Tudi ukrajinski viri potrjujejo, da se ruske čete v velikem številu zbirajo na mejah s Sumijem in Harkovom. Ruska vojska nadaljuje tudi napredovanje v Donecku. Zdaj je le nekaj kilometrov oddaljena od Kostjantinivke. To je ukrajinsko mesto, ki je imelo pred začetkom vojne okoli 70 tisoč prebivalcev.

Putin se pogaja z Američani le zato, da pridobiva čas za krepitev svoje vojske za nove napade, je prepričan Lange. Na fotografiji: Putin in Trumpov posebni odposlanec za Rusijo Steve Witkoff. Foto: Reuters

Poleg kadrovske nadgradnje je Rusija dosegla tudi znatne tehnološke izboljšave. Po večmesečnem obdobju počitka so na fronto pripeljali na tisoče novih vojakov, vojaška vozila so nadomestila civilna vozila, predvsem pa so nadgradili tehnologijo dronov.

Ruska vojska dronov

"Putinova vojska se je iz bojevanja z droni nekaj naučila, množično proizvajala nove drone in jih zdaj želi uporabljati," poudarja Lange. Ukrajina je imela na tem področju že dolgo prednost – vendar tudi tukaj grozi, da se bo val obrnil.

"Rusi kopirajo taktiko druge strani in so uspešni," je dejal Lange. Z novo strategijo dronov želi Rusija posebej ciljati na ukrajinsko logistiko in jo onesposobiti po več kot desetkrat na dan.