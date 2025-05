Kako ustaviti Putina? "Lažje je, kot si mislite."

Ruskega predsednika Vladimirja Putina je lažje ustaviti, kot si mislimo, je prepričan nemški vojaški strokovnjak Nico Lange. Kot poudarja, so pri ustavitvi Putina ključni trije koraki: spoznanje, da je varnost Evrope neločljivo povezana z varnostjo Ukrajine, jasno nemško stališče o pomoči Ukrajini in množično povečanje evropske proizvodnje orožja.

Prepričanje, da bo v vojni v Ukrajini Rusija na koncu tako ali tako zmagala, je izjemno nevarno in napačno, je v podkastu nemškega medija Focus dejal Nico Lange.

Opustiti je treba strah pred soočenjem s Putinom

Strah pred soočenjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom primerja z vsakdanjimi strahovi, kot sta stik z vladnimi uradniki ali obisk zobozdravnika. "Ta temni oblak, ki lebdi nad vami, pogosto izgine takoj, ko se z njim soočite. Enako je s Putinom."

Za Langeja ruska agresivna vojna proti Ukrajini ni nerešljiva geopolitična dilema. "Če pogledate vprašanje, kaj bi bilo dejansko treba storiti, da bi Rusi v Ukrajini bili pod vojaškim pritiskom, to ni temni oblak. To je rešljiva naloga."

Kakšno sporočilo bi moral dati Zahod Putinu

Vendar je Zahod, zlasti Nemčija, predolgo okleval. Težavo bi lahko rešili, če bi Ukrajini hitreje zagotovili, kar je potrebovala, in če bi se evropska industrijska proizvodnja prej povečala, poudarja Lange.

Nova nemška vlada bi morala Ukrajini dobaviti manevrirne izstrelke taurus, je prepričan Lange. Ta je strokovnjak za varnostno in vojaško politiko ter je član CDU. Med letoma 1993 in 2000 je bil pripadnik nemške vojske. Služboval je v Natovih štabih v Nemčiji, na Poljskem in Danskem. Kot vojak je sodeloval v misijah v BiH in na Kosovu. Med letoma 2019 in 2022 je bil vodja osebja na nemškem ministrstvu za obrambo. Foto: Guliverimage

"Putinu bi morali sporočiti: lahko se postaviš na glavo, ampak mi proizvajamo več kot vi in ​​vse damo Ukrajini. Nimaš nobene možnosti." Takšen odnos do Putinove Rusije mora zdaj prevladati.

Napačno sklepanje, da bo Rusija zmagala?

"To je rešljiv problem. Ne smemo se pustiti prepričati, da bo Rusija tako ali tako zmagala in da ne moremo storiti ničesar. To sklepanje je vedno napačno."

Trije ključni koraki

Lange predlaga tri ključne korake v svoji strategiji odvračanja pred Putinom.

Kot prvo mora Evropa končno razumeti, da sta varnost Ukrajine in varnost Evrope neločljivo povezani. "To nista dve ločeni zadevi. Zavarovati moramo Evropo – in to gre skozi Ukrajino." Države, kot je Danska, so to že prepoznale, poudarja Lange.

Kot drugo mora nemška vlada pod kanclerjem Friedrichom Merzom hitro sprejeti jasno stališče glede varnostne politike: "Pridružiti se mora severnim in vzhodnim Evropejcem /…/. Ne moremo več oklevati." Lange meni tudi, da ima Nemčija dolžnost, ko gre za vojaško podporo: "Zdaj moramo reči: dobavili vam bomo tauruse. Delujemo z večino, ki jo imamo. In počnemo tisto, kar je potrebno z vidika varnostne politike."

hitro sprejeti jasno stališče glede varnostne politike: "Pridružiti se mora severnim in vzhodnim Evropejcem /…/. Ne moremo več oklevati." Lange meni tudi, da ima Nemčija dolžnost, ko gre za vojaško podporo: "Zdaj moramo reči: dobavili vam bomo tauruse. Delujemo z večino, ki jo imamo. In počnemo tisto, kar je potrebno z vidika varnostne politike." Kot tretje Lange poudarja potrebo po množičnem povečanju evropske proizvodnje orožja. "Nemčija in Evropa morata zdaj hitro in nebirokratsko povečati proizvodnjo kritične obrambne opreme. Putin mora razumeti, da bomo mi zmeraj imeli več (orožja, op. p.) kot on. Vedno bomo močnejši."

Kako prisiliti Putina, da se bo pogajal?

"Če bomo to storili, se poveča verjetnost, da bo Putin dejansko prišel za pogajalsko mizo," je prepričan Lange. Ta signal moči je bistven za verodostojno odvračanje. "Če bomo sprejeli te ukrepe, se nam morda sploh ne bo treba spustiti v vojaški spopad, saj bo jasno: Ne vtikajte se v nas, izgubili boste."

Lange tudi meni: "Če bomo to storili zdaj, se bo verjetnost, da bo Putin dejansko prišel za pogajalsko mizo, povečala, in to brez igric in brez novih zahtev. Lahko odlašamo leta ali pa to storimo takoj, da bomo temu končno naredili konec."