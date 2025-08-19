Putinova zvijača: se Zelenski še lahko reši?

Po odcepitvi rusko govorečega dela Donecka in Luganska (skupno ime za obe regiji je Donbas) leta 2014 so Ukrajinci še zlasti v regiji Doneck zgradili močan trdnjavski pas na črti Slovjansk–Kramatorsk–Družkivka–Kostantinivka. Rusi bi po nekaterih vojaških ocenah za popolno zasedbo in prebitje tega pasu potrebovali več let napadov. Zdaj pa naj bi ruski predsednik Vladimir Putin kot pogoj za konec vojne zahteval umik ukrajinske vojske s tega območja. Če bo Putinu to uspelo, bo brez žrtev zasedel strateško pomembno ozemlje, ki bi ga lahko v prihodnosti uporabil kot nevarno odskočno desko za nadaljnje osvajanje ukrajinskega ozemlja.

Ukrajinski trdnjavski pas je dolg 50 kilometrov, sestavljajo pa ga štiri velika mesta in več krajev ter naselij, ki se raztezajo od severa proti jugu vzdolž avtoceste H-20 Slovjansk–Kostantinivka. Skupna predvojna populacija tega območja je bila nekaj več kot 380 tisoč ljudi, piše washingtonski Inštitut za vojaške študije (ISW).

Ukrajina je trdnjavski pas gradila od leta 2014

Ukrajina je zadnjih enajst let vlagala čas, denar in trud v krepitev trdnjavskega pasu ter vzpostavitev pomembne industrijske in obrambne infrastrukture v teh mestih in okoli njih.

Slovjansk in Kramatorsk sestavljata severno polovico trdnjavskega pasu in služita kot pomembni logistični središči za ukrajinske sile, ki se branijo v Doneški oblasti. Družkivka, Oleksijevo-Družkivka in Kostantinivka sestavljajo južno polovico trdnjavskega pasu.

Rusi se že tri leta trudijo osvojiti trdnjavski pas

Ukrajinske sile so najprej začele graditi obrambne položaje v teh mestih in okoli njih, potem ko so jih aprila 2014 ponovno zavzele od proruskih separatističnih sil, ki so pred tem napadle in zavzele Slovjansk, Kramatorsk, Družkivko in Kostantinivko.

Spodleteli ruski naskok na Slovjansk leta 2022 in nenehni boji za obvladovanje trdnjavskega pasu dokazujejo uspeh dolgoročnih prizadevanj Ukrajine za krepitev mest v trdnjavskem pasu. Ruske sile trenutno še vedno poskušajo obkrožiti trdnjavski pas z jugozahoda in si prizadevajo za njegov prevzem, kar bi verjetno trajalo več let, še piše ISW.

Putinov premeteni predlog

Zato ne preseneča, da poskuša ruski predsednik Vladimir Putin priti do nadzora nad trdnjavskim pasom na drug, diplomatski in bolj premeten način. Po poročanju Reutersa je Rusija ZDA kot rešitev oziroma pogoj za konec vojne v Ukrajini med drugim predlagala t. i. zamenjavo ozemlja (v bistvu ne gre za zamenjavo ozemlja, saj so vsa območja po mednarodnem pravu ukrajinska, op. p.).

Rusija bi Ukrajini vrnila majhna območja, ki jih je okupirala v zadnjih letih na severu ukrajinskih regij Sumi in Harkov, Ukrajina pa bi v zameno umaknila vojsko z območja zgoraj omenjenega trdnjavskega pasu v Donecku. S tem bi Rusi pridobili nadzor nad vsem območjem regij Doneck in Lugansk. Gre za regiji, ki skupaj sestavljata Donbas (Donbaški premogovni bazen) in sta gospodarsko pomembni.

Nova ruska odskočna deska za napad na Ukrajino?

Takšna zamenjava bi bila seveda ruski nož na ukrajinsko grlo. Ukrajinci bi namreč zapustili utrjena mesta (med njimi je tudi Pokrovsk, ki ga trenutno napadajo Rusi), kar bi ruski vojski omogočilo, da bi prišla na zahodne meje regije Doneck. To je položaj, ki bi ga Ukrajinci veliko težje branili kot trenutno frontno črto, piše švicarski medij Watson. Območje trdnjavskega pasu bi namreč bilo v prihodnosti nevarna odskočna deska za novo rusko invazijo na Ukrajino.

Ukrajinci bi morali v primeru umika iz doneškega trdnjavskega pasu tudi zgraditi nove obrambne črte. To bi morali storiti na odprtem območju, saj za mejami Donbasa skoraj ni utrjenih mest, rek ali hribov kot naravnih ovir. Čeprav bi se morala Rusija za izmenjavo ozemelj strinjati s premirjem, se je Ukrajina v zadnjih letih naučila, da Putinu ni mogoče zaupati, še piše Watson.