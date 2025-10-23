Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
21.28

Volodimir Zelenski Antonio Costa Vrh EU

Četrtek, 23. 10. 2025, 21.28

1 ura, 12 minut

Vrh EU za pragmatično in prilagodljivo podnebno strategijo

A. P. K., STA

Antonio Costa, vrh EU | Ena od osrednjih tem razprave je bila, kako omogočiti izpolnitev cilja, da se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov do leta 2040, ki sicer še ni določen. | Foto Reuters

Ena od osrednjih tem razprave je bila, kako omogočiti izpolnitev cilja, da se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov do leta 2040, ki sicer še ni določen.

Foto: Reuters

"Znova smo poudarili našo zavezanost pariškemu sporazumu in poudarili, da moramo biti pri svoji strategiji pragmatični in prilagodljivi," je po razpravi o tem, kako zagotoviti, da bodo šle podnebne ambicije EU in konkurenčnost njenega gospodarstva z roko v roki, na družbenem omrežju X zapisal Costa.

"Znova smo poudarili našo zavezanost pariškemu sporazumu in poudarili, da moramo biti pri svoji strategiji pragmatični in prilagodljivi," je po razpravi o tem, kako zagotoviti, da bodo šle podnebne ambicije EU in konkurenčnost njenega gospodarstva z roko v roki, na družbenem omrežju X zapisal Costa.

Ena od osrednjih tem razprave je bila, kako omogočiti izpolnitev cilja, da se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov do leta 2040, ki sicer še ni določen.

Pri tem je treba po mnenju Evropskega sveta upoštevati realističen prispevek ponorov ogljika (npr. gozdov) k splošnim prizadevanjem za zmanjšanje izpustov. Prav tako je treba upoštevati pomen prispevanja h globalnim prizadevanjem za zmanjšanje izpustov, ki je hkrati ambiciozno in stroškovno učinkovito. Pri tem je treba določiti ustrezno raven visokokakovostnih mednarodnih ogljičnih kreditov.

Antonio Costa, vrh EU | Foto: Reuters Foto: Reuters

Zakonodaja o cilju zmanjšanja izpustov za leto 2040 mora po mnenju voditeljev vključevati tudi določbo o reviziji.

Evropska komisija predlaga 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov

Obravnavo predloga zakonodaje, v katerem Evropska komisija predlaga 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov glede na leto 1990, bodo zdaj nadaljevali okoljski ministri, ki se bodo sestali 4. novembra. Takrat bodo skušali doseči dogovor o cilju za leto 2040, saj morajo pred mednarodno podnebno konferenco COP30, ki se bo v Braziliji začela 10. novembra, na podlagi tega določiti okvirni cilj za leto 2035 v okviru pariškega podnebnega sporazuma.

Antonio Costa, vrh EU | Foto: Reuters Foto: Reuters

Voditelji na vrhu v Bruslju so medtem opravili tudi že razpravo o stanovanjski problematiki, zdaj pa razpravljajo o vlogi EU v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Sledil bo še vrh evrskega območja.

Volodimir Zelenski Antonio Costa Vrh EU
