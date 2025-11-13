Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
13. 11. 2025,
10.36

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50

Natisni članek

Natisni članek
letalonosilka ZDA Kitajska

Četrtek, 13. 11. 2025, 10.36

45 minut

Satelitski posnetki razkrivajo: nova kitajska letalonosilka bi lahko bila na jedrski pogon

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50
kitajska letalonosilka | Z novo letalonosilko na jedrski pogon bi se Kitajska pridružila ZDA in Franciji, edinima državama na svetu, ki jedrsko letalonosilko že imata. | Foto RupprechtDeino/X

Z novo letalonosilko na jedrski pogon bi se Kitajska pridružila ZDA in Franciji, edinima državama na svetu, ki jedrsko letalonosilko že imata.

Foto: RupprechtDeino/X

Najnovejši satelitski posnetki kažejo, da Kitajska hitro napreduje z deli na četrti letalonosilki, za katero gre pričakovati, da bo njihova prva letalonosilka na jedrski pogon, poroča portal The War Zone. Kot še navajajo obstaja realna možnost, da Peking vzporedno dela na še eni letalonosilki na konvencionalni pogon.

Satelitski posnetki iz ladjedelnice Dalian v kitajski provinci Liaoning prikazujejo gradnjo nove letalonosilke, javnosti znane kot tip 004. Vidna je zasnova, ki spominja na zadrževalno posodo za namestitev jedrskega reaktorja, kar je jasen znak, da gre za letalonosilko na jedrski pogon. 

Prehod na jedrsko energijo v kitajskem ladjedelništvu bi predstavljal velik korak naprej. Jedrska energija bo ladji tipa 004 omogočila praktično neomejen doseg. Omogoča tudi zadostno proizvodnjo energije za senzorske sisteme in vse bolj napredne bojne tehnologije. To bi znatno zmanjšalo zaostanek kitajske mornarice za ameriško, poleg tega pa bi se Kitajska s tem pridružila Franciji in ZDA, edinima državama z jedrskimi letalonosilkami.  

Predvideva se tudi, da bo nova kitajska letalonosilka opremljena z naprednimi elektromagnetnimi katapulti (EMALS). Gre za tehnologijo, ki je zaenkrat na voljo le ameriški mornarici.

Pentagon sicer v svojem najnovejšem poročilu o kitajski vojaški moči ne omenja neposredno gradnje jedrske nosilke, temveč poudarja, da bo imela kitajska letalonosilka naslednje generacije večjo avtonomijo, kar bo povečalo zmogljivost kitajske bojne skupine na oddaljenih območjih.

Poleg jedrske v delu še ena letalonosilka

Portal The War Zone navaja tudi, da naj bi vzporedno na Kitajskem napredoval še en projekt, in sicer gradnja nove letalonosilke s konvencionalnim pogonom. Po neuradnih informacijah bi se lahko gradnja te letalonosilke kmalu začela v ladjedelnici Jiangnan v Šanghaju. Če to drži, bi bila nova letalonosilka verjetno nadgrajena različica tipa 003, ki jo analitiki neuradno že imenujejo tip 003A.

Glede na ogromne kitajske ladjedelniške zmogljivosti je precej mogoče, da Kitajska vzporedno razvija dve vrsti letalonosilk. Izboljšan tip 003 je cenejši, manj tvegan in hitrejši za izvedbo, medtem ko je ambicioznejši tip 004 dražji, bolj kompleksen in tehnološko zahtevnejši, še poroča omenjeni portal. 

Kitajska letalonosilka Fujian
Novice Kitajska v mornarico vključila tretjo letalonosilko
USS Gerald R. Ford
Novice Ameriška letalonosilka priplula v karibske vode, Venezuela se pripravlja na napad
 

letalonosilka ZDA Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.