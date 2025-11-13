Najnovejši satelitski posnetki kažejo, da Kitajska hitro napreduje z deli na četrti letalonosilki, za katero gre pričakovati, da bo njihova prva letalonosilka na jedrski pogon, poroča portal The War Zone. Kot še navajajo obstaja realna možnost, da Peking vzporedno dela na še eni letalonosilki na konvencionalni pogon.

Satelitski posnetki iz ladjedelnice Dalian v kitajski provinci Liaoning prikazujejo gradnjo nove letalonosilke, javnosti znane kot tip 004. Vidna je zasnova, ki spominja na zadrževalno posodo za namestitev jedrskega reaktorja, kar je jasen znak, da gre za letalonosilko na jedrski pogon.

Broadly similar appearance to USN CVN reactor shielding configurations within their hulls.



Physics works the same and all that.



There could still be a curveball, but this is tracking with rumours that DL is doing the first CVN. https://t.co/zCNM72wBEP pic.twitter.com/NvYlHOBEMa — Rick Joe (@RickJoe_PLA) November 12, 2025

Prehod na jedrsko energijo v kitajskem ladjedelništvu bi predstavljal velik korak naprej. Jedrska energija bo ladji tipa 004 omogočila praktično neomejen doseg. Omogoča tudi zadostno proizvodnjo energije za senzorske sisteme in vse bolj napredne bojne tehnologije. To bi znatno zmanjšalo zaostanek kitajske mornarice za ameriško, poleg tega pa bi se Kitajska s tem pridružila Franciji in ZDA, edinima državama z jedrskimi letalonosilkami.

Predvideva se tudi, da bo nova kitajska letalonosilka opremljena z naprednimi elektromagnetnimi katapulti (EMALS). Gre za tehnologijo, ki je zaenkrat na voljo le ameriški mornarici.

Pentagon sicer v svojem najnovejšem poročilu o kitajski vojaški moči ne omenja neposredno gradnje jedrske nosilke, temveč poudarja, da bo imela kitajska letalonosilka naslednje generacije večjo avtonomijo, kar bo povečalo zmogljivost kitajske bojne skupine na oddaljenih območjih.

Poleg jedrske v delu še ena letalonosilka

Portal The War Zone navaja tudi, da naj bi vzporedno na Kitajskem napredoval še en projekt, in sicer gradnja nove letalonosilke s konvencionalnim pogonom. Po neuradnih informacijah bi se lahko gradnja te letalonosilke kmalu začela v ladjedelnici Jiangnan v Šanghaju. Če to drži, bi bila nova letalonosilka verjetno nadgrajena različica tipa 003, ki jo analitiki neuradno že imenujejo tip 003A.

Glede na ogromne kitajske ladjedelniške zmogljivosti je precej mogoče, da Kitajska vzporedno razvija dve vrsti letalonosilk. Izboljšan tip 003 je cenejši, manj tvegan in hitrejši za izvedbo, medtem ko je ambicioznejši tip 004 dražji, bolj kompleksen in tehnološko zahtevnejši, še poroča omenjeni portal.