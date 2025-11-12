Ameriška letalonosilka priplula v karibske vode, Venezuela se pripravlja na napad

Napetosti med ZDA in Venezuelo naraščajo. Potem ko je v karibske vode v torek priplula ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford, je Venezuela napovedala množično mobilizacijo in vojaške vaje.

Ameriška mornarica je potrdila vstop največje letalonosilke na svetu USS Gerald R. Ford na območje južnega poveljstva ameriške vojske, ki zajema Južno in del Srednje Amerike. Letalonosilko je iz Splita v Karibsko morje napotil ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je dejal, da bodo nove sile "okrepile sposobnost ZDA za odkrivanje, spremljanje in preprečevanje nezakonitih akterjev in dejavnosti, ki spodkopavajo varnost in blaginjo ZDA". "Pomagale bodo preprečiti trgovino z mamili in kriminalne združbe v regiji," je pojasnil Parnell.

Ameriška vojska namreč še vedno nadaljuje napade na čolne, ki po njihovih trditvah prevažajo prepovedane droge. Do danes so izvedli že 19 napadov na polovila v mednarodnih vodah, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih najmanj 75 ljudi.

V regiji več kot 15 tisoč pripadnikov ameriških sil

ZDA pospešeno kopičijo svoje sile v bližini Venezuele. Skupaj z največjo letalonosilko je prišlo štiri tisoč članov posadke, izvidniška letala ter več letal in helikopterjev za logistično podporo. Na letalonosilki je tudi več večnamenskih lovskih letal boeing F/A-18 super hornet in letala za elektronsko bojevanje boeing EA-18G growler.

CNN poroča, da sta poleg največje letalonosilke na svetu v karibske vode priplula dva rušilca z vodenimi raketami in poveljniška ladja s sistemom zračne obrambe.

Že pred tem je bil na območju južnega poveljstva velik del ameriške mornarice. V Portoriku je nameščenih na tisoče vojakov, letal in jedrska podmornica. S prihodom letalonosilke pa se je število pripadnikov ameriških sil v regiji zvišalo na okoli 15 tisoč, kar predstavlja največjo ameriško prisotnost na tem območju v zadnjih desetletjih.

Venezuela: Pripravljeni smo na grožnjo ZDA

Ob prihodu ameriške letalonosilke je Venezuela napovedala množično mobilizacijo in vojaške vaje. "Za to vajo je bilo po vsej državi napotenih skoraj 200 tisoč vojakov," je za državno televizijo povedal venezuelski obrambni minister Padrino Lopez in dodal, da operacijo izvajajo vzporedno z rednimi aktivnostmi oboroženih sil in da so pripravljeni na grožnjo, ki prihaja iz ZDA.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je zavrnil obtožbe o preprodaji drog in dejal, da ZDA vodijo vojno proti njegovi državi, da bi ga odstavile z oblasti.

V intervjuju za CBS je ameriški predsednik Donald Trump napade na ladje upravičil z besedami, da "vsaka ladja, ki jo vidite uničeno, ubije 25 tisoč ljudi zaradi drog in uničuje družine po vsej naši državi". Kot je še povedal v intervjuju, kopenskega napada na Venezuelo ne izključuje.