Ameriška vojska bo nadaljevala napade na plovila, ki prevažajo mamila v ZDA, sledili pa bodo tudi napadi na kopnem, je v četrtek glede napadov na čolne zlasti v Karibskem morju novinarjem v Beli hiši dejal ameriški predsednik Donald Trump. Nakazal je, da kongresa ne namerava prositi za pooblastila.

"Pete, ti boš šel v kongres in jim povedal. Kaj pa lahko storijo? Rečejo, da nočejo zaustaviti pritoka mamil? Kopenska mamila so zanje veliko bolj nevarna. To boste videli kmalu in tako pač je," je dejal Trump, ki mu je ob strani stal obrambni minister Pete Hegseth, poroča televizija ABC.

Foto: Reuters

Neposrednih dokazov ZDA nimajo

Ameriška vlada je od začetka septembra izvedla napade na vsaj šest čolnov v južnem Karibskem morju, pri čemer je trdila, da so prevažali mamila. Napadi so povečali napetosti z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom in sprožili špekulacije, da se Washington morda pripravlja na napad na cilje na kopnem.

V torek so ZDA napadle tudi čoln v vzhodnem Tihem oceanu, s čimer so razširile zračne napade, ki so bili do zdaj omejeni na Karibe. Skupaj so ti do zdaj zahtevali 37 smrtnih žrtev, dve osebi, ki sta enega od napadov preživeli, pa so Američani brez obtožbe izročili Kolumbiji in Ekvadorju.

Foto: SOCIAL MEDIA WEBSITE / SECRETARY OF WAR PETE HEGSETH VIA X

Pred kratkim je Maduro ukazal dodatno mobilizacijo in razporeditev sil po državi, potem ko je takoj po uvodnih napadih ameriške vojske na čolne ob svoji obali mobiliziral 15 tisoč vojakov.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je konec prejšnjega tedna dejal, da je Trumpova vlada v enem od napadov umorila kolumbijskega državljana Alejandra Carranzo, ki je bil na ribolovu.

Prejšnji teden je Trump potrdil, da je odobril dejavnosti obveščevalne agencije Cia v Venezueli.

Več deset poslancev iz različnih držav Latinske Amerike je v četrtek na omrežju X obsodilo Trumpove napade, ki jih opredeljujejo kot zunajsodne poboje, češ da ogroža mir in stabilnost v regiji ter da bi lahko šlo le za pretvezo za nadaljnje vojaške intervencije.

"Trumpova vlada napade na ribiče, obtožene prevažanja mamil, predstavlja kot boj proti kartelom. Takšno nočno moro smo že prestajali. Ameriške vojaške intervencije v 20. stoletju so našim narodom prinesle diktature, izginotja in desetletja travm. Ne moremo in ne bomo dopustili, da se zgodovina ponovi," so zapisali.