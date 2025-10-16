Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
6.37

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Četrtek, 16. 10. 2025, 6.37

1 ura, 1 minuta

Trump razmišlja o napadih na mamilarske kartele na ozemlju Venezuele

Avtorji:
A. P. K., STA

Donald Trump, predsednik ZDA | Na vprašanje, ali je dal ukaz za atentat na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je Trump odgovoril, da bi bilo smešno, če bi odgovoril na to. | Foto Guliverimage

Na vprašanje, ali je dal ukaz za atentat na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je Trump odgovoril, da bi bilo smešno, če bi odgovoril na to.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da razmišlja o napadih na mamilarske kartele tudi na ozemlju Venezuele, ne le na čolne blizu njene obale kot doslej. Časnik New York Times je pred tem v sredo poročal, da je Trump odobril tajne operacije obveščevalne agencije Cia v Venezueli.

"Morje imamo zdaj dobro pod nadzorom in razmišljamo o kopnem," je na novinarsko vprašanje v Beli hiši odgovoril Trump in potrdil poročanje New York Timesa.

"To sem odobril iz dveh razlogov. Prvič, izpraznili so svoje zapore v ZDA. Drugič, mamila. Iz Venezuele prihaja veliko mamil, veliko venezuelskih mamil pa pride po morju," je pojasnil.

Na to vprašanje Trump ni odgovoril

Na vprašanje, ali je dal ukaz za atentat na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je Trump odgovoril, da bi bilo smešno, če bi odgovoril na to.

Na Trumpove besede se je v sredo nemudoma odzval tudi Maduro, ki je v prestolnici Caracas dejal, da zavrača vojno v Karibih, spremembo režima in državni udar v režiji Cie, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump in člani njegove vlade trdijo, da napadajo čolne mamilarskih kartelov

"Kako dolgo bo Cia še nadaljevala svoje prevrate? Latinska Amerika jih ne želi, jih ne potrebuje in jih zavrača. Pozivi k spremembi režima spominjajo na neuspešne večne vojne v Afganistanu, Iraku, Libiji in tako dalje, pa tudi na ljudi, ki so izginili med vojaško diktaturo v Argentini v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja," je dejal Maduro.

Govoril je posebnemu odboru za obrambo, ki ga je vzpostavil po prvih ameriških napadih na čolne ob obali Venezuele.

V teh napadih je doslej umrlo 27 ljudi. Trump in člani njegove vlade trdijo, da napadajo čolne mamilarskih kartelov na poti proti ZDA, vendar doslej za to še niso predložili nobenega dokaza.

