Trumpov minister za vojno moral zasilno pristati na Otoku

Letalo z ameriškim vojnim ministrom Petom Hegsethom na krovu je moralo zaradi razpoke v vetrobranskem steklu zasilno pristati na letališču RAF Mildenhall v Veliki Britaniji. Hegseth se je z ekipo vračal s srečanja obrambnih ministrov Nata in zasedanja kontaktne skupine za obrambo Ukrajine.

Letalo ameriškega vojnega ministra Peta Hegsetha je zaradi razpoke v vetrobranskem steklu moralo zasilno pristati v vojaški bazi angleškega vojnega letalstva RAF v Veliki Britaniji. Boeing C-32A, vojaška različica boeinga 757, je letel v Washington iz Bruslja, kjer se je Hegseth udeležil srečanja obrambnih ministrtov članic Nata. Letalo je alarm za izredne razmere sprožilo nad Atlantskim oceanom.

Hegseth je bil v Bruslju na srečanju obrambnih ministrov Nata in zasedanju kontaktne skupine za obrambo Ukrajine, ki se ga je udeležil tudi slovenski obrambni minister. Foto: Reuters Letalo, ki prevaža visoke ameriške vojaške in vladne uradnike, je alarm sprožilo po približno 30 minutah leta, ko so odkrili težavo na vetrobranskem steklu. Boeingovo letalo se je spustilo na višino dobrih tri tisoč metrov.

Posadka boeinga C-32A se je odločila, da bo poskusila pristati v vojaški bazi Mildenhall, kjer so stacionirane kraljeve zračne sile v Suffolku v Angliji. Kljub statusu te baze to letališče v prvi vrsti podpira operacije ameriških zračnih sil (USAF).

Po podatkih spletne strani Flightradar24 je letalo SAM153 pristalo na vzletno-pristajalni stezi 10 ob 19.08 po britanskem času.

Foto: Flightradar24 Kmalu po pristanku je Hegseth na omrežju X objavil: "Vse je v redu. Hvala bogu. Nadaljujte misijo!"

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Hegseth je bil v Bruslju na srečanju obrambnih ministrov Nata in zasedanju kontaktne skupine za obrambo Ukrajine, znanem kot Ramstein. Ob prihodu je pozval članice Nata, naj v okviru zavezniškega programa PURL namenijo več sredstev za nakup ameriškega orožja za Ukrajino. Do zdaj se je Hegseth srečanj skupine Ramstein udeleževal le prek spleta.