Izredni zbor generalov ZDA: Pripravite se na vojno

Pete Hegseth, obrambni minister ZDA oziroma po novem minister ZDA za vojno, je na današnjem izrednem srečanju najvišjega vojaškega vodstva Združenih držav Amerike prisotnim generalom in drugim častnikom naročil, naj se pripravijo na vojno.

"Pripravljeni bomo na vojno, ker ljubimo mir"

Hegseth je vojaškim častnikom, ki so se po izredno nenavadni zahtevi obrambnega oziroma vojnega ministra ZDA v večjem številu zbrali v vojaški bazi Quantico v ameriški zvezni državi Virginiji, dejal, da je "od tega trenutka dalje edina misija ponovno obujenega ministrstva ZDA za vojno samo vojskovanje", je poročal CNN.

Dodal je, da tega vseh pripadnikov ameriških oboroženih sil ne zahteva zato, ker bi si Združene države Amerike želele vojno, temveč zato, ker "ljubijo mir".

"Pripravljali se bomo na vojno, pripravljali se bomo na zmagovanje v vojnah. V teh prizadevanjih bomo neomajni in brezkompromisni," je še dejal obrambni minister ZDA.

Minister za vojno ZDA Pete Hegseth. Foto: Reuters Hegsethov sklic tako rekoč vseh najvišjih ameriških vojaških častnikov na eni sami lokaciji je po mnenju mnogih vojaških in političnih analitikov zelo nenavadno in morda tudi nevarno dejanje.



Njegovo zahtevo je med drugim kritiziral tudi načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA Dan Caine, človek, ki v hierarhiji združenih sil ZDA zaseda najvišje mesto in sicer velja za političnega zaveznika Trumpove Bele hiše in aktualne ameriške predsedniške administracije.

Napadel je debele generale: To je nesprejemljivo

Pete Hegseth, znan po svojih prizadevanjih, da bi dobra telesna pripravljenost znova postala eden od osnovnih temeljev ameriških oboroženih sil - po njegovih besedah je to ključno za vzdrževanje "bojevniškega duha" -, je med srečanjem s častniki dejal tudi, da v bojnih enotah ne želi več videvati "debelih generalov in admiralov".

Hegseth je kot primer dobre prakse, kar zadeva telesno pripravljenost in vzdržljivost, na odru pred stotinami generalov in častnikov izpostavil kar sebe oziroma svoj režim treninga. "Če lahko to počne minister za vojno, lahko tudi vi," je dejal. Napovedal je tudi, da bodo morali vsi pripadniki združenih sil ZDA ne glede na čin dvakrat letno izpolnjevati zahteve glede telesne teže. Foto: Reuters

Po njegovih besedah ugledu ZDA škodi, da se "debeli generali in admirali sprehajajo po hodnikih Pentagona in delijo ukaze".

"Diverziteta? S tem drekom smo opravili."

Pete Hegseth je v svojem nagovoru vojaškim častnikom kritiziral še tako imenovano "prebujenost" v združenih silah ZDA in na obrambnem oziroma vojnem ministrstvu.

"Nič več mesecev identitete, uradov za diverziteto in inkluzivnost, moških, oblečenih kot ženske, čaščenja podnebnih sprememb, deljenja na vaše in naše, iluzij o tem, koliko spolov obstaja, nič več tega balasta. To sem že rekel in bom znova ponovil, s tem drekom smo zdaj opravili," je bil oster Hegseth.

Pete Hegseth je zbranim generalom in drugim vojaškim častnikom dejal tudi, da bodo v združenih silah ZDA ponovno preučili pomen izrazov "ustrahovanje" in "toksično vodstvo", saj sta po njegovih besedah zlorabljena za ukrepanje proti vojaškim poveljnikom. Po njegovem mnenju bi naredniki, ki usposabljajo nove rekrute za oborožene sile ZDA, te lahko "motivirali" tudi na nekoliko bolj grobe načine. Foto: Reuters

Hegseth svari generale: Če ne podpirate mojih besed, dajte odpoved

Ameriški minister za vojno Pete Hegseth je zbranim vojaškim častnikom dejal še, da v primeru nestrinjanja z novimi usmeritvami in njegovimi stališči o diverziteti v vojski ZDA, ukrepih iz časov epidemije bolezni covid-19 in transspolnih osebah "naredijo častno stvar in dajo odpoved".

Da bo na licu mesta odpustil visoke vojaške častnike, če mu ne bodo všeč, pa je pred odhodom v Quantico, kjer je prav tako nagovoril zbrane generale, zagrozil predsednik ZDA Donald Trump.

Trump napovedal, da bo vojsko poslal v več ameriških velemest

Predsednik ZDA je med svojim govorom v Quanticu dejal, da so ameriška velemesta, kot so San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York - vsa veljajo za trdnjave demokratov, zvezne države, v katerih se nahajajo, pa so na zadnjih predsedniških volitvah izrazito podprle Kamalo Harris -, prežeta s kriminalom in da bo njegova predsedniška adminitracija to kmalu uredila.

"San Francisco in Chicago, New York, Los Angeles - obravnavali jih bomo enega po enega. Z njimi bodo ogromno dela imeli tudi nekateri ljudje v tem prostoru. Tudi to je vojna. To je vojna od znotraj," je dejal Trump.

Trump: San Francisco and Chicago, New York, Los Angeles… We'll straighten them out one-by-one. It will be a major part for some of the people in this room. It’s a war too. It’s a war from within pic.twitter.com/xt7By0lX6v — Acyn (@Acyn) September 30, 2025

Trump je med svojim nagovorom vojaškim častnikom opisal tudi srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski in dejal, da sta se "najprej lepo pogovarjala, nato pa se je vrnil domov in začel spuščati drone na Kijev". Kritiziral je tudi ameriško demokratsko stranko in hvalil moč ameriških oboroženih sil.