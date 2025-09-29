Po poročanju španskih medijev je največja in najdražja letalonosilka na svetu, USS Gerald R. Ford, na poti na Majorko. V zalivu Palma naj bi bila zasidrana od 3. do 8. oktobra, španske oblasti pa so že obveščene o njenem obisku.

Letalonosilka ameriške mornarice je pred prihodom v Sredozemlje minuli teden v Severnem morju izvedla vajo. Lovci F/A-18 so z nje prvič vzleteli in opravili testne napade v Finskem zalivu. Preleteli so približno 1600 kilometrov, odvrgli bombe na vadbenem območju Hästö-Busö, ki leži na vzhodnem krilu Nata, nato pa se vrnili na ladjo.

Ne prvi obisk ameriške mornarice

USS Gerald R. Ford (CVN-78) je vodilna ladja svojega razreda in je poimenovana po nekdanjem ameriškem predsedniku Geraldu R. Fordu. Čeprav gre za prvo gostovanje te letalonosilke na Majorki, pa ameriška mornarica ni novost v zalivu Palma. USS Harry S. Truman je otok obiskala julija 2022, USS Abraham Lincoln maja 2019, medtem ko je britanska HMS Queen Elizabeth tam gostovala novembra 2021.

Gradnja ladje je stala več kot 13 milijard dolarjev, kar jo uvršča med najdražje vojaške projekte v zgodovini. Foto: Reuters

Tekmovanje na nebu

Ameriška vojska medtem dobiva okrepitev tudi v zraku. Podjetje Radia je predstavilo novo tovorno letalo WindRunner, namenjeno prevozu prevelike vojaške opreme. Po navedbah podjetja naj bi letalo imelo tovorno zmogljivost kar sedemkrat večjo od ameriškega C-5 in dvanajstkrat večjo od C-17, s čimer naj bi zapolnilo ključno logistično vrzel za Pentagon in njegove zaveznike.