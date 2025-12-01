Ameriški predsednik Donald Trump je danes opozoril Izrael, naj ne destabilizira Sirije in njenega novega vodstva, potem ko je izraelska vojska v petek izvedla smrtonosno operacijo na jugu države, pri čemer je po podatkih zunanjega ministrstva v Damasku ubila najmanj 20 civilistov.

Trump je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social pohvalil rezultate, ki so jih v letu dni po lanskem strmoglavljenju režima nekdanjega predsednika Bašarja al Asada dosegle nove oblasti, ki jih vodi predsednik Ahmed al Šara.

Pri tem je Trump izpostavil, da je Siriji pomagal z odpravo ameriških sankcij in da njegova vlada dela vse, kar lahko, da bi tej državi še naprej pomagala.

Trump: To je zgodovinska priložnost

"Zelo pomembno je, da Izrael ohrani iskren dialog s Sirijo in da se ne zgodi nič, kar bi oviralo Sirijo pri njenem razvoju v uspešno državo. Novi sirski predsednik si prizadeva, da bi se zgodile dobre stvari in da bi Sirija in Izrael imela trajne in uspešne odnose," je še zapisal Trump in dodal: "To je zgodovinska priložnost, ki prispeva k že doseženemu USPEHU za MIR NA BLIŽNJEM VZHODU!"

Al Šara je sredi novembra obiskal ZDA in se v Beli hiši srečal s Trumpom, tako ZDA kot Združeni narodi pa so pred tem ukinili sankcije proti sirskemu predsedniku. Al Šara je vodil upornike, ki so lani v Siriji strmoglavili Asadov režim, njegova skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) pa je bila zaradi povezanosti s teroristično mrežo Al Kaida uvrščena na seznam sankcij ZDA in ZN.

Izraelska vojska na jugu Sirije ubila najmanj 20 civilistov

Trumpov poziv k dialogu med Sirijo in Izraelom sicer prihaja nekaj dni po tem, ko je izraelska vojska v operaciji na jugu Sirije ubila najmanj 20 civilistov.

Operacija je bila sicer po navedbah izraelskih sil usmerjena proti borcem islamistične skupine Džama Islamija s sedežem v Libanonu. Sirske oblasti so jo obsodile kot vojni zločin. Izraelska vojska je od padca Asadovega režima pred enim letom sicer izvedla že več sto napadov na Sirijo.

Predsednik ZDA je medtem govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in ga znova povabil na obisk v Belo hišo, je Netanjahu danes sporočil na omrežju X. Dodal je, da sta s Trumpom govorila o demilitarizaciji Gaze, razorožitvi palestinskega gibanja Hamas in "širitvi obstoječih mirovnih sporazumov".