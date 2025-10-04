Šok v Pentagonu: Hegseth odpustil načelnika generalštaba mornarice

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v petek odpustil načelnika generalštaba mornarice Jona Harrisona, izjemno vplivnega visokega pomočnika Pentagona, ki je vodil preoblikovanje birokratske strukture te službe.

V Pentagonu so Harrisonov odhod potrdili. "Jon Harrison ne bo več služil kot načelnik generalštaba sekretarja mornarice," je v izjavi sporočil tiskovni predstavnik Pentagona. "Hvaležni smo mu za njegovo delo v ministrstvu."

Harrisona, ki ga je imenoval ameriški predsednik Donald Trump, je ameriški obrambni minister Pete Hegseth odpustil po tem, ko sta skupaj z ministrom za mornarico Johnom Phelanom uvedla korenite spremembe v uradih za politiko in proračun mornarice ter si prizadevala omejiti vpliv delovnega mesta podsekretarja.

Nenadna odstavitev sledi potrditvi podsekretarja mornarice Hung Caa ta teden, trdita dva obrambna uradnika in eden nekdanji uradnik ministrstva za obrambo.

Hung Cao je odmevni veteran mornarice in nekdanji republikanski kandidat za senat v Virginiji. Foto: Reuters

Phelan in Harisson sta po poročanju Politica prerazporedila več pomočnikov, ki naj bi Cau pomagali pri krmarjenju po njegovi potrditvi. Načrtovala sta tudi razgovore z vsemi bodočimi Caovimi vojaškimi pomočniki, da bi zagotovila, da bodo odločitve prihajale iz sekretariata.