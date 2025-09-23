Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
23. 9. 2025,
10.49

Nova strategija: ZDA razpravljajo o vlogi jedrskega orožja v Južni Koreji

Južna Koreja, vojska | V ZDA poteka razprava o morebitnem jedrskem razvoju Južne Koreje kot delu širše strategije odvračanja v Aziji. | Foto Shutterstock

V ZDA poteka razprava o morebitnem jedrskem razvoju Južne Koreje kot delu širše strategije odvračanja v Aziji.

Foto: Shutterstock

Medtem ko Trumpova administracija pripravlja novo različico nacionalne obrambne strategije, se v Washingtonu zaostruje razprava o vlogi jedrskega orožja v ameriških zaveznicah, zlasti v Aziji, poroča Defense Blog.

Višja sodelavka in direktorica oddelka vojaške analize pri raziskovalnem centru Defense Priorities Jennifer Kavanagh je dejala, da bi lahko kratkoročno število ameriških vojakov v Južni Koreji ostalo stabilno, vendar bi Washington v naslednjem desetletju lahko zmanjšal svojo stalno prisotnost. V tem primeru je po njenih besedah vlaganje v samoobrambo, vključno z jedrskim orožjem, morda edini način za ameriške zaveznice, da ohranijo suverenost.  

V pogovoru z južnokorejskimi mediji je Kavanagh prejšnji teden opozorila na veliko spremembo med strategi Pentagona, ki menijo, da je omejeno širjenje jedrskega orožja med zavezniki morda sprejemljivo. 

Kavanagh je pojasnila, da to stališče odraža razmišljanje tako imenovanih zadrževalcev, skupine ameriških politikov in analitikov, ki nasprotujejo obsežnim čezmorskim obveznostim. Med njimi je Elbridge Colby, namestnik podsekretarja za obrambno politiko, ki vodi pripravo nove različice ameriške obrambne strategije. Njihovo stališče je, da bi moral biti Washington, če se bodo ameriške napotitve v tujino zmanjšale, odprt za to, da zavezniki razvijejo lastna sredstva odvračanja. 

Trenutna razprava predstavlja odmik od desetletij ameriške politike, katere cilj je bil preprečiti širjenje jedrskega orožja, tudi med tesnimi zavezniki. 

"Ko se svet spreminja, je treba ponovno proučiti mednarodne sporazume," je dejala Kavanagh in poudarila, da to načelo podpira pripravljenost nekaterih v Washingtonu, da tolerirajo jedrske zmogljivosti zaupanja vrednih zaveznikov, kot sta Južna Koreja ali Japonska. Predsednik ZDA Donald Trump pritiska na zaveznike, naj povečajo obrambne izdatke in bolj neposredno prispevajo k lastni obrambi. | Foto: Reuters Predsednik ZDA Donald Trump pritiska na zaveznike, naj povečajo obrambne izdatke in bolj neposredno prispevajo k lastni obrambi. Foto: Reuters

Zagovorniki bolj fleksibilnega pristopa trdijo, da bi dovoljenje za razvoj jedrskega orožja zaveznicam zmanjšalo breme ameriških sil, hkrati pa ohranilo zmožnost vojaškega odvračanja. 

Oboroževalna tekma

Medtem pa nasprotniki širjenja jedrskega orožja opozarjajo, da bi odobravanje novih jedrskih sil lahko destabiliziralo zavezništva in sprožilo regionalne oboroževalne tekme. Japonska, Južna Koreja in celo Tajvan bi lahko ponovno premislili o svojih varnostnih strategijah, kar bi lahko sprožilo verižen odziv jedrskega razvoja v Aziji. Prav tako bi to lahko spodkopalo pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in zapletlo odnose ZDA s Kitajsko in Rusijo, ki nasprotujeta novim jedrskim državam v regiji.

Kot poroča Defense Blog, bo v osnutku nove različice nacionalne obrambne strategije, ki kroži po Pentagonu, Kitajska opredeljena kot "primarna grožnja" ZDA. Ob tem poudarjajo, da dejstvo, da je jedrska politika vključena v razprave o ameriški prisotnosti v Aziji, nakazuje velike spremembe. 

