Ruski predsednik Vladimir Putin je pred današnjim zasedanjem ruskega varnostnega sveta dejal, da je Rusija pripravljena odgovoriti na vse grožnje Zahoda, in dodal, da Moskva še naprej podpira diplomatsko pot do umiritve napetosti "kljub destruktivni politiki Zahoda", poroča ruska medijska hiša RT.

Vladimir Putin je pred srečanjem opozoril na "izjemno nevarnost nadaljnjega poslabšanja" geopolitičnih razmer, zlasti sredi konflikta v Ukrajini. Dejal je, da je Rusija ponudila konkretne ideje, vendar kljub temu "opozorila in pobude niso prejele jasnega odziva".

"Rusija se je sposobna odzvati na vse obstoječe in nastajajoče grožnje. Odzvati se ne z besedami, temveč z uporabo ... vojaško-tehničnih ukrepov," je opozoril ruski predsednik.

Putin je tudi poudaril, da Rusije ne zanima spodbujanje vojne in rožljanje z orožjem, in opozoril na odločitev Kremlja prejšnji mesec, da opusti enostranski moratorij na namestitev raket srednjega in kratkega dosega na kopnem, kar je označil za "prisilni korak", ki je bil odgovor na načrte za namestitev ameriških in drugih raket zahodne izdelave v Evropi in azijsko-pacifiški regiji.

"Prepričani smo v zanesljivost in učinkovitost naših nacionalnih sil, hkrati pa nas ne zanima nadaljnje stopnjevanje napetosti ali spodbujanje oboroževalne tekme," je dodal.

Moskva pripravljena podaljšati Novi START

Po Putinovih besedah ​​je Moskva pripravljena podaljšati sporazum Novi START iz leta 2010. To je zadnji preostali sporazum o nadzoru jedrskega orožja med Rusijo in ZDA, ki poteče 5. februarja 2026. Po Putinovih besedah ​​je Rusija pripravljena, da ga podaljša še za eno leto. Pričakuje, da bo enako storil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Ta sporazum omejuje vsako stran na največ 1.550 nameščenih jedrskih bojnih glav in 700 nameščenih raket in bombnikov. Vključuje inšpekcijske preglede in izmenjavo podatkov za preverjanje, ali obe strani upoštevata sporazum.

Ta pobuda "bi lahko pomembno prispevala k ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja vsebinski strateški dialog z ZDA," je zaključil Putin.