Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
16.44

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55

Natisni članek

Natisni članek
grožnje Rusija Vladimir Putin

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 16.44

54 minut

Putin sporoča: Pripravljeni smo se odzvati na grožnje. In to ne z besedami.

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55
Vladimir Putin, ruski predsednik | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred današnjim zasedanjem ruskega varnostnega sveta dejal, da je Rusija pripravljena odgovoriti na vse grožnje Zahoda, in dodal, da Moskva še naprej podpira diplomatsko pot do umiritve napetosti "kljub destruktivni politiki Zahoda", poroča ruska medijska hiša RT.

Vladimir Putin je pred srečanjem opozoril na "izjemno nevarnost nadaljnjega poslabšanja" geopolitičnih razmer, zlasti sredi konflikta v Ukrajini. Dejal je, da je Rusija ponudila konkretne ideje, vendar kljub temu "opozorila in pobude niso prejele jasnega odziva".

"Rusija se je sposobna odzvati na vse obstoječe in nastajajoče grožnje. Odzvati se ne z besedami, temveč z uporabo ... vojaško-tehničnih ukrepov," je opozoril ruski predsednik.

Dron vojna
Novice Putinova grožnja: Evropa v bitki s časom

Putin je tudi poudaril, da Rusije ne zanima spodbujanje vojne in rožljanje z orožjem, in opozoril na odločitev Kremlja prejšnji mesec, da opusti enostranski moratorij na namestitev raket srednjega in kratkega dosega na kopnem, kar je označil za "prisilni korak", ki je bil odgovor na načrte za namestitev ameriških in drugih raket zahodne izdelave v Evropi in azijsko-pacifiški regiji.

"Prepričani smo v zanesljivost in učinkovitost naših nacionalnih sil, hkrati pa nas ne zanima nadaljnje stopnjevanje napetosti ali spodbujanje oboroževalne tekme," je dodal.

Moskva pripravljena podaljšati Novi START

Po Putinovih besedah ​​je Moskva pripravljena podaljšati sporazum Novi START iz leta 2010. To je zadnji preostali sporazum o nadzoru jedrskega orožja med Rusijo in ZDA, ki poteče 5. februarja 2026. Po Putinovih besedah ​​je Rusija pripravljena, da ga podaljša še za eno leto. Pričakuje, da bo enako storil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Donald Trump
Novice Trumpova past: Evropa se igra z ognjem

Ta sporazum omejuje vsako stran na največ 1.550 nameščenih jedrskih bojnih glav in 700 nameščenih raket in bombnikov. Vključuje inšpekcijske preglede in izmenjavo podatkov za preverjanje, ali obe strani upoštevata sporazum.

Ta pobuda "bi lahko pomembno prispevala k ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja vsebinski strateški dialog z ZDA," je zaključil Putin.

Vladimir Putin Vojaška vaja
Novice Putin v tajnosti oborožuje italijansko mafijo
Aleksander Tjunin
Novice Še ena skrivnostna smrt vplivnega ruskega direktorja
grožnje Rusija Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.