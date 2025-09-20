Še ena skrivnostna smrt vplivnega ruskega direktorja

V predmestju Moskve so našli mrtvega 50-letnega Aleksandra Tjunina, generalnega direktorja NPK Khimprominzhiniring, hčerinske družbe državnega jedrskega velikana Rosatom. Tjunin je ležal ob svojem avtomobilu na cesti ob gozdu, v bližini pa so našli lovsko puško in poslovilno pismo, poroča United24 Media.

Po poročanju časopisa The Moscow Times v pismu piše, da se je odločil končati svoje življenje zaradi depresije, ki je bila iz leta v leto hujša. Čeprav so ruski državni mediji primer razglasili za samomor, je Tjuninova smrt skrb vzbujajoča, saj se s tem nadaljuje serija nepojasnjenih smrti med visokimi direktorji v ruskem energetskem, jedrskem in industrijskem sektorju od začetka invazije na Ukrajino.

Tjunin je od leta 2016 vodil podjetje NPK Khimprominzhiniring, ki nadzira proizvodnjo ogljikovih kompozitov za vesoljsko, energetsko in industrijsko uporabo in je kot edini ruski proizvajalec ogljikovih vlaken strateško pomemben za industrijo. Podjetje se je kasneje združilo z Umatexom, ki deluje znotraj državnega jedrskega velikana Rosatom.

Alexander Tyunin, boss of a major chemical composites plant linked to the armed forces, was found near his car in Moscow, A suicide note was found near his body claiming he had been suffering from depression. pic.twitter.com/fakgkc4sFI — Vijesti (@Vijesti11111) September 19, 2025

Tjunin je že 20. vplivni ruski direktor, ki je od začetka vojne v Ukrajini umrl v skrivnostnih okoliščinah. V preteklosti smo že poročali o smrtih znanih poslovnežev, ki so nenadoma padli skozi okno.