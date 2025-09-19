Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nemec trdi: Trump hoče Evropo prepustiti Putinu

Rüdiger Bachmann | Nemško-ameriški ekonomist Rüdiger Bachmann, ki predava na univerzi v Michiganu, je prepričan, da se bodo ZDA osredotočile na svojo poloblo oziroma na ameriško celino, Putinovi Rusiji pa pustile, da pogoltne Evropo. | Foto Guliverimage

Nemško-ameriški ekonomist Rüdiger Bachmann, ki predava na univerzi v Michiganu, je prepričan, da se bodo ZDA osredotočile na svojo poloblo oziroma na ameriško celino, Putinovi Rusiji pa pustile, da pogoltne Evropo.

Foto: Guliverimage

Donald Trump do ruskega predsednika Vladimirja Putina vodi zelo spremenljivo politiko, enkrat je spravljiv, drugič ga graja. Po mnenju v ZDA živečega nemškega ekonomista Rüdigerja Bachmanna pa ima Trump načrt, da bi Evropo, ker je ta preslabotna, prepustil Putinu.

Predsednika ZDA Donalda Trumpa v resnici ne zanima, kaj se dogaja v Ukrajini, je dejal nemško-ameriški ekonomist Rüdiger Bachmann v televizijski pogovorni oddaji na nemški ZDF. Glede ameriških senatorjev, ki naj bi bili naklonjeni Ukrajini, je Bachmann dejal, da jim ne verjame.

Proukrajinski ameriški senat kot protiutež Trumpu?

"Seveda je (med senatorji, op. p.) še vedno nekaj starih jastrebov, ki so zelo proukrajinski. A na koncu koncev se vsi bojijo, ker bi se lahko vsi soočili s Trumpovim nasprotnikom na primarnih volitvah, če bi preveč odločno spregovorili proti administraciji," trdi Nemec.

