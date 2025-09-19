Nemec trdi: Trump hoče Evropo prepustiti Putinu

Donald Trump do ruskega predsednika Vladimirja Putina vodi zelo spremenljivo politiko, enkrat je spravljiv, drugič ga graja. Po mnenju v ZDA živečega nemškega ekonomista Rüdigerja Bachmanna pa ima Trump načrt, da bi Evropo, ker je ta preslabotna, prepustil Putinu.

Predsednika ZDA Donalda Trumpa v resnici ne zanima, kaj se dogaja v Ukrajini, je dejal nemško-ameriški ekonomist Rüdiger Bachmann v televizijski pogovorni oddaji na nemški ZDF. Glede ameriških senatorjev, ki naj bi bili naklonjeni Ukrajini, je Bachmann dejal, da jim ne verjame.

Proukrajinski ameriški senat kot protiutež Trumpu?

"Seveda je (med senatorji, op. p.) še vedno nekaj starih jastrebov, ki so zelo proukrajinski. A na koncu koncev se vsi bojijo, ker bi se lahko vsi soočili s Trumpovim nasprotnikom na primarnih volitvah, če bi preveč odločno spregovorili proti administraciji," trdi Nemec.

Po njegovih besedah imajo Američani – še posebej v času druge Trumpove administracije – drugačen pogled na svet kot Evropejci. Bachmann tudi ne verjame, da ZDA potrebujejo Evropo kot zaveznika proti Kitajski in Rusiji.

Bodo Američani pustili, da Rusi pogoltnejo Evropo?

"Američani imajo raje idejo, da bi morali Rusi pogoltniti Evropo, ker so Evropejci prešibki. Kitajci pa lahko imajo Azijo," je prepričan Bachmann.

Američani se po Bachmannovem mnenju osredotočajo na ameriško celino kot na svoje območje neposrednega vpliva. To je klasičen avtokratski pristop, po katerem Američani skrbijo za svojo poloblo, za Evropo pa jim je pravzaprav vseeno, še trdi ekonomist.