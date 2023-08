Vojaški strokovnjak: Vojna v Ukrajini se lahko konča le na ta dva načina

Joachim Krause opozarja, da zahodni politiki glede vojne v Ukrajini manjka jasen kompas. "Vsi zahtevajo, da Ukrajina iz vojne izide kot zmagovalka. Toda zahodna vojaška podpora Ukrajini se izvaja z zategnjeno ročno zavoro, kar ima negativne posledice za ukrajinsko vojaško zmogljivost. Če nemški kancler Olaf Scholz ne bi več mesecev odlašal z dobavo tankov leopard, ampak bi že poleti 2022 poskušal ustanoviti evropski konzorcij za opremljanje Ukrajincev z oklepnimi vozili, bi lahko Ukrajinci pridobili veliko več terena," je Krause zapisal v komentarju za nemški medij Focus.

Rusi izkoristijo zahodno obotavljivost

Ruske oborožene sile so nemško obotavljanje izkoristile za vzpostavitev učinkovitih obrambnih linij, ki ga Ukrajincem zaradi pomanjkanja potrebne zračne podpore še ni uspelo prebiti.

In s trenutnim obotavljanjem pri dobavi nemških raket taurus se ta igra obotavljanja ponavlja, je prepričan Krause. Podobno neodločen kot nemški kancler pri dobavi novega kakovostnega orožja Ukrajincem je po mnenju nemškega strokovnjaka tudi ameriški predsednik Joe Biden. To obotavljanje lahko povzroči, da bo Ukrajina izgubila vojno, svari Krause.

Strah Zahoda pred izbruhom vojne med Natom in Rusijo

V ozadju zahodnega obotavljanja je strah pred vojno med Natom in Rusijo. Ta vojna naj bi izbruhnila, če bi Ukrajina uporabila orožje dolgega dosega iz zahodnih držav proti ciljem v Rusiji. A Krause je prepričan, da je ta strah pretiran.

Zahodne države se obotavljajo pred dobavo modernega orožja Ukrajini. Kijev je dolgo zaman prosil za sodobna letala F-16, v zadnjih dnevih pa sta Nizozemska in Danska sklenili, da bosta Ukrajini dobavili omenjena bojna letala. Foto: Reuters

"Rusija je to vojno začela neizzvana in jo lahko kadarkoli konča, če vidi, da je ogrožena njena ozemeljska celovitost. Poleg tega je iz ruskega vodenja vojne razviden izjemno velik ruski strah pred intervencijo Nata v korist Ukrajine, saj bi bilo potem 'specialne operacije' kmalu konec. Vojna je tudi Rusijo potisnila na meje svojih vojaških in gospodarskih zmogljivosti do te mere, da si ne more privoščiti vojne tudi z Natom."

V katero smer bo odšel Zahod?

Po Krausovem mnenju se v zdajšnji fazi vse vrti okoli tega, da se morajo zahodne države odločiti, v katero smeri bodo šle. "Obstajata dve možnosti za končanje vojne: ali Zahod poveča podporo Ukrajini tako, da končno dostavi vse orožje, ki ga Ukrajina potrebuje, in tudi tako, da po predhodnem ultimatu tudi z aktivno uporabo zračnih sil preprečijo oviranje svobodne plovbe v Črnem morju. Strategija stopnjevanja pritiska bi lahko vključevala tudi zahodne oborožene sile, ki bi varovala ukrajinska pristanišča ali velika mesta pred zračnimi napadi."

Druga možnost rešitve pa bi pomenila, da bi se zahodne države usmerile v rešitev, kakršno so leta 1953 našle v korejski vojni. To bi bilo premirje med državama ob vojaškem nadzoru razmejitvene črte s pomočjo nevtralnih posrednikov.

Vojaška jamstva Ukrajini

"Menim, da je prva možnost izvedljiva in bi jo sam podprl, vendar se bojim, da se glede na razširjeno nenaklonjenost tveganju vse usmerja k drugi možnosti," pojasnjuje Krause.

Se bo vojna v Ukrajini razpletla kot korejska vojna med letoma 1950 in 1953, s premirjem in zamrznjenim konfliktom? Na fotografiji: rumena črta označuje razmejitveno črto na skupnem varnostnem območju med Južno in Severno Korejo, ob katerem so pripadniki mirovnih sil Združenih narodov. Foto: Guliverimage

V takem primeru se bo ukrajinska stran za možnost v slogu korejske vojne lahko strinjala le, če bo prejela resnična varnostna jamstva, poudarja nemški vojaški strokovnjak. Podobno kot pri Južni Koreji bi lahko šlo za dvostranski obrambni sporazum z ZDA ali v poznejši fazi za vstop v Nato.

Severna Koreja ali Vzhodna Nemčija?

Ljudje na okupiranem delu Ukrajine bi bili v tem primeru poraženci, kot so bili takrat poraženci Korejci na območju Severne Koreje. A povlečemo lahko tudi primerjavo z vstopom Zvezne republike v Nato leta 1955. Iz tega vstopa je bilo izključenih 16 milijonov Nemcev, ki so živeli v komunistični Nemški demokratični republiki, a se je potem tudi zanje z razpadom Sovjetske zveze vse obrnilo na bolje, še pojasnjuje Krause.