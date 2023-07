Ukrajinska vojaka: V prvih dneh protiofenzive je vladal kaos, streljali smo na lastne enote

Vpliv zahodnih tankov, v prvi vrsti gre seveda za nemške leoparde, je v trenutni ukrajinski protiofenzivi za zdaj minimalen. In tudi upi, usmerjeni v usposabljanje ukrajinskih vojakov v državah Nata, se niso izpolnili, piše nemški medij Tagesspiegel.

Ukrajinska vojska ni na Natovi ravni

Ameriški vojaški analitik Michael Kofman gre celo tako daleč, da trdi, da posebej za sedanjo protiofenzivo ustanovljene brigade, večinoma izurjene na Zahodu in opremljene z zahodno opremo, kot so tanki leopard, niso izpolnile pričakovanj.

Ukrajinska vojska v zadnjih mesecih kljub podpori Zahoda ni postala vojska na ravni Nata, kot so upali nekateri na Zahodu. Navsezadnje so enote, ki so jih oborožili z zahodnim orožjem, sestavljene iz več deset tisoč vojakov, ki so bili večinoma sveže vpoklicani v zadnjih mesecih.

Premalo izkušenj za kompleksne operacije

Glede na dosedanji potek ofenzive Kofman trdi, da so ukrajinske enote, ki so sestavljene iz izkušenih vojakov in se vojskujejo z do zdaj razpoložljivim orožjem, dosegle v preteklih tednih bistveno boljše rezultate v primerjavi z na novo usposobljenimi in z zahodnim orožjem oboroženimi enotami.

Izkušene ukrajinske enote so bolj uspešne v protiofenzivi kot na novo vpoklicane in z zahodnim orožjem opremljene enote. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Izkušene brigade so sposobne usklajevati topniške in pehotne napade, opravljati izvidniške naloge in uničiti sovražnikove položaje pred napadom. "Novejše enote niso kos tem nalogam, tudi če so opremljene z najboljšo zahodno opremo," ugotavlja Kofman.

Veliko zahodne opreme je že uničeno

Graje protiofenzive prihajajo tudi iz same Ukrajine. Tako sta dva vojaka, ki sta pred kratkim govorila z novinarji britanskega Financial Timesa, zatrjevala, da neizkušene ukrajinske enote niso usposobljene za kompleksne operacije. V prvih dneh protiofenzive je tako vladal kaos, ukrajinske enote so po pomoti streljale na lastne enote.

Kot piše Financial Times, ki se sklicuje na podatke zahodnih obveščevalnih služb, je do petine opreme, dobavljene z Zahoda za protiofenzivo, že poškodovane ali uničene (drugi viri pa navajajo bistveno nižje številke).

Je Kijev neizkušene enote prehitro poslal v boj?

Po upih, ki sta jih Zahod in sam Kijev polagala v ofenzivo in orožje z Zahoda, so to streznitvene ugotovitve, piše Tagesspiegel. Kofman pomanjkljivosti ukrajinske vojske vidi ravno v tem, da imajo na novoustanovljene enote premalo izkušenj pri usklajevanju različnih enot z njihovimi različnimi nalogami in sistemi.

Zahodni tanki, kot so leopardi, za zdaj še niso odločilno spremenili razmerij moči v vojni v Ukrajini. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Hitro sicer razumejo tehnične vidike zahodnega orožja in so se ga hitro naučili obvladovati. Toda težava je, da na taktični in strateški ravni pa preprosto primanjkuje izkušenj z njihovo uporabo. Kofman je tudi kritičen do odločitve oblasti v Kijevu, da te neizkušene enote pošlje v boj po samo nekaj mesecih urjenja.

Dobro organizirana ruska obramba

Kofman tudi predlaga, da bi najboljšo vojaško opremo dobile najbolj izkušene ukrajinske enote. A so bile te enote v mesecih pred protiofenzivo v prvih bojnih vrsta obrambe Bahmuta, zaradi česar jih ni bilo mogoče za nekaj mesecev umakniti s fronte.

Počasno napredovanje ukrajinskih enot ni samo posledica premalo usposobljenih na novo vpoklicanih ukrajinskih enota, ampak tudi posledica tega, da je ruska obramba veliko bolj odločna in organizirana, kot so pričakovali v Kijevu.

Kljub tem pomanjkljivostim pa je Ukrajincem uspelo v času protiofenzive osvoboditi več ukrajinskega ozemlja, kot ga je Rusom uspelo zasesti v zadnjih dvanajstih mesecih. Ukrajinci so tudi že dovolj napredovali, da so pridobili večino zahodnih oklepnikov, izgubljenih v prvih dneh protiofenzive. Nekatere od teh je celo mogoče popraviti.