Ukrajinski vojaki razočarani: Ti oklepniki so na fronti neuporabni

Ukrajinska vojska se je pred protiofenzivo opremila tudi z bojnimi oklepnimi vozili AMX-10 RC francoske izdelave. A izkušnje z njimi v prvih tednih protiofenzive so slabe. Oklepnik, ki ga nekateri štejejo tudi za lahki tank, je sicer zelo gibljiv in ima močan top, a njegova šibka točka je pretanek oklep.

Tanek oklep je bil usoden za posadko

Kot je za AFP povedal neki poveljnik ukrajinskega bataljona, oklepniki zaradi tankega oklepa niso primerni za spopade na fronti. "Žal se je že zgodilo, da je v vozilu umrla štiričlanska posadka. Prišlo je do topniškega obstreljevanja in v bližini vozila je eksplodirala ruska granata. Drobci granate so prebili oklep, zaradi česar je prišlo do eksplozije streliva v oklepniku," je pojasnil poveljnik.

Ukrajinci so navdušeni nad ameriškimi oklepniki bradley. Čeprav so jih na fronti zadele ruske granate, so člani posadke preživeli. Na fotografiji: oklepnik bradley na vojaških vajah v Litvi. Foto: Guliverimage

Veliko boljše so izkušnje z drugimi zahodnimi bojnimi oklepnimi vozili in tanki. Čeprav je bilo po poročanju nizozemskega portala Oryx v zadnjih tednih uničenih ali poškodovanih že 25 ameriških bojnih oklepnikov bradley, pa so posadke v njih preživele, poroča nemški medij ntv.de.

Kljub večkratnim zadetkom je posadka preživela

"Večkrat smo bili zadeti," je pred dnevi za ABC News povedal voznik bradleyja in dodal: "Če bi vozili bojno oklepno vozilo sovjetske izdelave, bi bili verjetno vsi mrtvi in ​​jaz ne bi več stal tukaj. Bradley je popolno vozilo."

Oklepnik bradley, ki ga je vozil zgoraj omenjeni ukrajinski vojak, je po napadu na ruske obrambne črte najprej zadela ruska minometna granata, nato pa še dve topniški granati. "Skoraj vsi smo imeli pretrese možganov in smo bili dezorientirani. Vendar smo se lahko rešili iz vozila in se umaknili na varno," je še povedal.