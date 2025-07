Fenomenalen zaključek nore etape, Pogačar v šprintu boljši od Vingegaarda, Francozu prestižna zmaga

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta na zaključnem vzponu na Mont Ventoux uprizorila imeniten dvoboj, Danec je na Slovenca sprožil najmanj štiri silovite napade, a je nosilec rumene majice na vse suvereno odgovoril. Na koncu je pospešil še sam in proti Vingegaardu pridobil še dve sekundi. V skupnem seštevku zdaj tako vodi s štirimi minutami in 15 sekundami prednosti.

Primož Roglič je danes pazil na moštvenega kolega pri Red Bull - BORI - hansgrohe Floriana Lipowitza, v cilj sta prišla na devetem in desetem mestu, v skupnem seštevku pa je Zasavec napredoval na peto mesto.

Francijo je s prestižno zmago razveselil Valentin Paret-Peintre, ki je bil v ciljnem šprintu močnejši od Irca Bena Healyja, tretje mesto pa je zasedel kolumbijski kolega Mateja Mohoriča pri Bahrain - Victoriousu Santiago Buitrago.

Jutri kolesarje na Touru čaka veliko lažja etapa od Bollena do Valenca, v četrtek pa bodo spet trpeli v gorah, zaključni vzpon 18. etape je namreč na zloglasni Col de la Loze.

Dirka po Franciji, potek 16. etape:

Cilj: Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick - Step) je v šprintu ugnal Bena Healyja (EF Education - EasyPost), Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v zaključku v šprintu pridobil nekaj sekund proti Jonasu Vingagaardu (Visma | Lease a Bike), Primož Roglič je do cilja pospremil mladega kolega Floriana Lipowitza in pridobil nekaj mest v skupnem seštevku.

PREMIÈRE VICTOIRE FRANÇAISE DU TOUR AU SOMMET DU VENTOUX, MERCIIIIIIII VALENTIN 🇫🇷⛰️#TDF2025 pic.twitter.com/p2iynz8S6D — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

700 m do cilja: Vodilni trojici se je pridružil Ilan van Wilder, četverica ima 46 sekund pred Pogačarjem in Vingegaardom, ki se držita drug drugega.

1,3 km do cilja: Zdaj je Pogačar sprožil napad, a se mu Vingegaarda ni uspelo otresti, Danec je nato sprožil protinapad. V ospredju je v boju za etapno zmago ostala trojica Healy, Paret-Peintre in Buitrago, Mas je spet izgubil stik.

1,9 km do cilja: Healyja in Paret-Peintreja sta spet ujela Mas in Buitrago, četverica vozi 1:41 pred Pogačarjem in Vingegaardom ter 3:06 pred skupino z belo majico in Rogličem.

2,7 km do cilja: Ben Healy in Valentin Paret-Peintre se dobro dajeta za etapno zmago, Masa je zmanjkalo. Špancu se naglo približujeta še Pogačar in Vingegaard (+ 1:45).

3,3 km do cilja: Vingegaard je sprožil nov silovit napad na Pogačarja, a se Slovenca spet ni mogel otresti. Asoma pa manjkata le še dobri dve minuti do vodilne trojice: Healy, Paret-Peintre in Mas.

3,8 km do cilja: Ben Healy in Valentin Paret-Peintre sta prehitela Masa, 2:30 zaostajajo Pogačar, Vingegaard in Campenaerts, 3:30 pa skupina z belo majico (Lipowitz), v kateri je tudi Roglič.

5 km do cilja: Masu v vodstvu zmanjkuje moči in je le še 25 sekund pred skupinico s Healyjem, Vingegaard in Pogačar sta ujela Victorja Campenaertsa in vozita 2:50 za čelom dirke. Roglič se je medtem priključil skupinici z Lipowitzem in ne zaostaja veliko za rumeno majico.

🏁 5km



Only 25 seconds left between the Healy group and @EnricMasNicolau. The Pogacar-Vingegaard duo are 3 minutes off the lead 🔛



Plus que 25 secondes entre le groupe Healy et @EnricMasNicolau. Le duo Pogacar-Vingegaard est à 3 minutes de la tête 🔛#TDF2025 pic.twitter.com/x0Z35ScmlV — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

6 km do cilja: Vingegaard je spet pospešil, Pogačar se ga zlahka drži, medtem Roglič izgublja, njegov moštveni kolega Lipowitz pa še vztraja v lovu za rumeno majico. Enric Mas vodi z 42 sekundami prednosti pred Healyjem, Paret-Peintrejem in Buitragom, Arensman in Alaphilippe sta povsem omagala. Pogačar in Vingegaard sta tri minute za vodilnim Špancem.

7 km do cilja: Vingegaard in Pogačar sta ujela Tiesja Benoota, Roglič pa je popustil in čaka Lipowitza.

7,4 km do cilja: Napad je sprožil Jonas Vingegaard, Pogačar in Roglič sta se odpeljala z njim, preostali favoriti pa so v težavah.

8 km do cilja: V skupini favoritov je prvi napadel Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Pogačar, Vingegaard, Roglič in preostali mu sledijo, dobre štiri minute pred njimi je Healy ujel Alaphilippa, Mas pa vodi s 40 sekundami prednosti.

9 km do cilja: Mas se v ospredju oddaljuje Arensmanu in Alaphilippu (58 sekund), tema se približujejo Healy, Paret-Peintre, Buitrago in Woods, razredčena skupina okoli rumene majice (Pogačar, Vingegaard, Kuss, S. Yates, A. Yates, Rodriguez, Onely, Vaquelin, Johannessen ter Primož Roglič in Florian Lipowitz) vozi le še dobrih pet minut za vodilnim Špancem.

🇩🇰 Jonas Vingegaard has two teammates with him in the group whereas 🇸🇮@TamauPogi only has one.



🇩🇰 Jonas Vingegaard a deux coéquipiers avec lui dans le groupe alors que 🇸🇮@TamauPogi n'en a qu'un.#TDF2025 pic.twitter.com/3fjVZq3drc — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

11 km do cilja: Mas je prednost pred Arensmanom in Alaphilippom povečal na 30 sekund, 1:25 za Špancem vozijo Healy, Paret-Peintre, Buitrago in Woods, glavnina je zdaj 5:25 za vodilnim. Pogačar pričakuje napad Vingegaarda, Roglič in Lipowitz se držita obeh najboljših.

13 km do cilja: Mas vozi 18 sekund pred Arensmanom in Alaphilippom ter 1:29 pred skupino z Benom Healyjem, ki je ujela Paret-Peintreja. Glavnina zmanjšuje zaostanek za čelom dirke, ta zdaj znaša 5:44. Van Aert se je iztrošil, tempo zdaj narekuje Sepp Kuss. Primož Roglič je v skupini favoritov.

💥 🇪🇸 @EnricMasNicolau is alone in the lead! The Spanish climber distances Arensman and Alaphilippe.



💥 🇪🇸 @EnricMasNicolau s'isole en tête de la course ! Le grimpeur espagnol distance Arensman et Alaphilippe.#TDF2025 pic.twitter.com/VZUni27b7M — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

14 km do cilja: Enric Mas (Movistar) je sprožil napad na čelu dirke in se oddaljil od Arensmana in Alaphilippa, iz Healyjeve skupine je pospešil domačin Valentin Paret-Peintre. Slabih šest minut v ozadju se je na najstrmejši del klanca zapodila tudi glavnina, ki jo vodi Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Pogačar pazi na Vingegaarda.

15 km do cilja: Simone Velasco ne more več slediti Arensmanu, Alaphilippu in Masu, vodilna trojica ohranja več kot šest minut prednosti pred že močno razredčeno glavnino z rumeno majico.

15,7 km do cilja: Arensman, Alaphilippe, Mas in Velasco so se na uradni klanec na Mont Ventoux zapodili 1:38 pred zasledovalci in 6:20 pred glavnino, v kateri se je na čelo prebila Vingegaardova ekipa Visma | Lease a Bike. Danes bo zagotovo poskušal odščipniti nekaj časa Pogačarju, do konca Toura namreč nima več prav veliko možnosti.

💪 Here we are! The 4 leaders pass the Saint-Estève hairpin and @alafpolak1 accelerates immediately.



💪 On y est ! Les 4 leaders passent l'épingle de Saint-Estève et @alafpolak1 accélère immédiatement.#TDF2025 pic.twitter.com/qx81gBro5Z — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

17,5 km do cilja: Omagal je tudi Jonas Abrahamsen, Arensman pa se je spet pridružil vodilni trojici.

18 km do cilja: Thymen Arensman je pospešil v vodilni skupini, odpadel je Trentin, kmalu zatem je moči zmanjkalo tudi Arensmanu. Alaphilippe, Mas, Velasco in Abrahamsen vozijo 1:22 pred Healyjevo skupino in 6:31 pred glavnino.

23 km do cilja: Kolesarji so že na t. i. lažni ravnini, cesta se že nekaj kilometrov rahlo vzpenja, čeprav se uradno vzpon na Mont Ventoux začne šele 15,7 kilometra pred ciljem. Healyjeva skupina se je vodilni šesterici približala na minuto in pol, glavnina pa vozi slabih sedem minut za čelom dirke.

⛰️ PROFILE - MONT VENTOUX ⛰️



📏15,7 km

🥵 8,8 %

2️⃣0️⃣ KOM points#TDF2025 pic.twitter.com/UsmSN96VZb — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

33 km do cilja: Fred Wright in Pascal Eenkhoorn sta popustila, v vodstvu ostaja le še šesterica Arensman, Alaphilippe, Trentin, Mas, Velasco in Abrahamsen, ima pa 1:50 prednosti pred skupino s Healyjem ter 6:28 pred glavnino. Razlike so že takšne, da ubežnikom omogočajo boj za etapno zmago.

Mont Ventoux v pričakovanju spektakla:

We're almost there... 🫣 Mont Ventoux awaits.



Nous y sommes presque... 🫣 Le Ventoux nous attend.#TDF2025 pic.twitter.com/wP13rzcOlT — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

38 km do cilja: Fred Wright, Thymen Arensman, Pascal Eenkhoorn, Julian Alaphilippe, Matteo Trentin, Enric Mas, Simone Velasco in Jonas Abrahamsen imajo zdaj 1:40 prednosti pred skupino z Benom Healyjem in že dobrih šest pred glavnino. Healy je sicer najbolje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku med ubežniki, za nosilcem rumene majice Pogačarjem zaostaja 18 minut in 41 sekund ter zaseda deseto mesto v skupnem seštevku.

Tadej Pogacar has revenge on his mind on Mont Ventoux. Will he seize the opportunity today? 💛@TamauPogi a une revanche à prendre sur le Mont Ventoux, va-t-il saisir l'opportunité aujourd'hui ? 👀#TDF2025 pic.twitter.com/rsOfwfOo7h — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

Si Pogačar danes želi etapne zmage?

"Mislim, da si vsak želi zmage na Mont Ventouxu, a zavedamo se, zakaj smo tu, vidimo, kakšno je stanje na dirki, braniti moramo rumeno majico, kar poudarjam vsak dan," je danes na štartu 16. etape na vprašanje odgovoril slovenski as. Pa saj rad zmaguje na legendarnih etapah? "To je res, a edina zmaga, ki je pomembna, je tista v Parizu," je bil odločen svetovni prvak. Pa mu je Mont Ventoux sploh všeč? "Da, seveda. Ko sem prvim opravil ogled klanca leta 2021, sem bil navdušen nad goro in to regijo. Užival sem med treningom tam. Ne bom rekel, da sem se zaljubil v klanec, vsekakor pa mi je všeč okolje. Veselim se današnjega vzpona na ta legendarni klanec." Nazadnje tam ni bil lahek dan zanj … "Res je, nazadnje je bilo težko, zakuhal sem, zdaj pa poglejte, imam vrečke ledu na hrbtu, poseben bidon v žepih, odtlej se vsak dan opominjam, da se je treba dobro ohlajati."

Za RTV Slovenija je omenjal še veter in namignil, da utegne danes dirkati obrambno.

59 km do cilja: Jonas Abrahamsen je na letečem cilju pobral 20 točk, vodilna osmerica ima 45 sekund prednosti pred zasledovalci in dobrih pet pred glavnino, v kateri tempo spet diktira Pogačarjev UAE Emirates.

V seštevku za zeleno majico ni prišlo do sprememb med najboljšimi, po točkah še naprej vodi Jonathan Milan (251), pred Tadejem Pogačarjem (223) in Biniamom Girmayjem (169). Pogačar bi lahko z današnjo zmago skočil na prvo mesto v tem seštevku, saj na cilju na Mont Ventouxu zmagovalca čaka 30 točk.

💚 The @wlcmagazine intermediate sprint is won by 🇳🇴 @AbraJonas which moves him up to 7th place in the green jersey classification.



💚 Le sprint intermédiaire @wlcmagazine est remporté par 🇳🇴 @AbraJonas ce qui le fait remonter à la 7ème place du classement du maillot vert.… pic.twitter.com/LOWtZoM63f — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

Izidi letečega cilja, Châteauneuf-du-Pape:

1. Abrahamsen 20 točk

2. Velasco 17

3. Trentin 15

4. Arensman 13

5. Mas 11

6. Alaphilippe 10

7. Wright 9

8. Eenkhoorn 8

9. Drizners 7

10. Neilands 6

11. Haller 5

12. Van Moer 4

13. Aranburu 3

14. Sivakov 2

15. Buitrago 1

65 km do cilja: Fred Wright, Thymen Arensman, Pascal Eenkhoorn, Julian Alaphilippe, Matteo Trentin, Enric Mas, Simone Velasco in Jonas Abrahamsen so ušli kolegom ubežnikom in imajo zdaj okoli 15 sekund prednosti, glavnina, na čelu katere so se postavili Rogličevi kolegi iz Red Bull – BORE – hansgrohe zaostajajo slabe štiri minute za čelom dirke.

87 km do cilja: V veliki vodilni skupini so številno odlični hribolazci, denimo Ben Healy, Enric Mas, Michael Woods, Ilan Van Wilder, Ewen Costiou, Pavel Sivakov, Marc Soler, Santiago Buitrago, Thymen Aremnsman, Valentin Paret-Peintre ... Iz glavnine, ki vozi že več kot dve minuti za čelom dirke, so se odlepili še Emiel Verstrynge, Jonas Rickaert, Jonathan Milan in Biniam Girmay.

95 km do cilja: Zdaj se je v ospredju izoblikovala velika skupina, v kateri sta Pogačarjeva kolega Sivakov in Soler, pa Vingegaardova Benoot in Campenaerts, njena prednost pred glavnino pa je majhna. Pestro dogajanje se nadaljuje, hitrost ostaja visoka.

💪 The battle never ceases on the road of this 16th stage! The leading trio was caught by a group of 20 at km 72!



💪 La bataille ne cesse jamais sur la route de cette 16ème étape ! Le trio de tête a été repris par un groupe de 20 au km 72 !#TDF2025 pic.twitter.com/TTt3FSHNGJ — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

99 km do cilja: Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) je povlekel glavnino do vodilne trojice, beg je tako končan. Do letečega cilja v Chateuneufu-du-Papu je zdaj natančno 40 kilometrov.

105 km do cilja: UAE vendarle (še) nima popolnega nadzora nad dogajanjem, po kratki umiritvi so se začeli novi napadi, prednost vodilne trojice pa je naglo padla na pičlih deset sekund.

118 km do cilja: Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates - XRG je umirila glavnino, v begu tako ostaja le trojica Xandro Meurisse, Marc Hirschi in Marco Haller, njena prednost pa spet počasi raste.

120 km do cilja: Iz glavnine še naprej skačejo kolesarji, ki si želijo v beg, za kratek čas so se odlepili celo Tim Wellens (UAE Emirates), Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) in Ben Healy (EF Education – EasyPost). Ob vseh skokih in pospeševanjih v glavnini je prednost vodilne trojice spet padla globoko pod minuto.

V begu ostaja le trojica Xandro Meurisse, Marc Hirschi in Marco Haller. Foto: Reuters

130 km do cilja: V lov za vodilno trojico se je iz glavnine izstrelil še Francoz Alexandre Delettre (TotalEnergies), na kolo se mu je nalepil Pogačarjev moštveni kolega Nils Politt, ki pa so ga šefi UAE Emirates nato poklicali nazaj v glavnino. Vodilna trojica ima zdaj 44 sekund prednosti pred Delettrejem in že več kot minuto pred glavnino. Povprečna hitrost kolesarjev je bila do zdaj več kot 51 km/h.

135 km do cilja: Še vedno poteka boj na čelu glavnine, prednost vodilne trojice je padla pod deset sekund, hitrost karavane je vse od štarta etape izjemno visoka, povprečno okoli 50 km/h, za nekaj trenutkov se je povsem na repu glavnine znašel Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), a ni bilo videti, da bi imel kakšne težave.

150 km do cilja: Belgijec Meurisse (Alpecin – Deceuninck), pa dvojica moštva Tudor, Švicar Hirschi in Avstrijec Haller imajo kakšnih 30 sekund prednosti pred glavnino, v kateri še ni miru.

🇦🇹 Marco Haller, 🇨🇭 Marc Hirschi and 🇧🇪 Xandro Meurisse broke off and have a 26-second lead over the peloton.



🇦🇹 Marco Haller, 🇨🇭 Marc Hirschi et 🇧🇪 Xandro Meurisse sont partis à 3, ils comptent 26 secondes d'avance sur le peloton#TDF2025 pic.twitter.com/0ORWDawQId — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

160 km do cilja: Manjšo prednost pred glavnino si je privozila trojica Xandro Meurisse, Marc Hirschi in Marco Haller, na čelu glavnine je še ogromno za beg zainteresiranih kolesarjev.

12:38 (171,5 km do cilja): Kolesarji so prevozili kilometer nič in 16. etapa Toura se je začela tudi zares! Takoj so se začeli napadi v glavnini, med najbolj aktivnimi je Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

Štart: Ob 12.10 so se kolesarji v Montpellierju podali na nekoliko daljšo zaprto vožnjo, kilometer nič naj bi dosegli čez pol ure, ko se bo tretji in zadnji teden letošnje francoske pentlje začel tudi zares.

Stage 16. Mont Ventoux. HERE WE GO 🙌



Etape 16. Mont Ventoux. C'est parti 🔥#TDF2025 pic.twitter.com/wJBC5GvHG4 — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Pred nami je 16. etapa 112. Toura z zaključnim vzponom na mitski Mont Ventoux. Na tem zahtevnem klancu lahko pričakujemo spopad favoritov za končno zmago.