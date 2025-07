Po zlomu Remca Evenepoela kritika Belgije: "Imajo zgodovino uničevanja lastnih kolesarjev"

V drugem tednu 112. Dirke po Franciji je slovenski as Tadej Pogačar stopil na plin in se utrdil v skupnem vodstvu, odmeva pa tudi odstop enega osrednjih Slovenčevih tekmecev Remca Evenepoela. Zaradi mladega kolesarskega zvezdnika je Belgija na nogah. V številnih debatah, ki se vrstijo po presenetljivem zlomu kapetana moštva Soudal Quick-Step, se izpostavlja tudi neusmiljenost belgijskih medijev in navijačev, ki so po mnenju nekaterih zlomili že nekaj potencialnih šampionov v preteklosti.

"Samo poglejte Mathieuaja van der Poela. On je pravzaprav najsrečnejši Belgijec na svetu, ker velja za Nizozemca. Lahko bi živel v Belgiji, a ker ima nizozemski potni list, ima malo več miru kot vaši kolesarji. Ima najboljše iz obeh svetov," je v pogovoru za medij NOS primerjavo potegnil nekdanji nizozemski profesionalec Stef Clement.

Cela država ga preganja že vse leto

"Remco nima miru. Cela država ga preganja že vse leto." Foto: Reuters "Remco pa nima miru. Cela država ga preganja že vse leto. Ko je trčil v tistega poštarja, je bila cela vas na nogah," se je Clement spomnil Evenepoelove zimske nesreče na treningu. Morda je prav odločilno vplivala na Evenepoelove priprave in nazadnje pripeljala do izčrpanosti, zaradi katere je v soboto odstopil s Toura, nenehen in silovit pritisk belgijskih medijev in javnosti pa zagotovo ni pomagal mlademu asu, da bi okreval bolje, je še prepričan Clement, ki dandanes deluje kot strokovni komentator.

Vandenbroucke in Boonen sta podlegla pritisku

Kolesarstvo je v Belgiji šport številka ena, vrhunski tekmovalci so tako nenehno pod povečevalnim steklom. Remco je v takšnih razmerah odrastel. Od zlatega dečka belgijskega kolesarstva, novega Eddyja Merckxa, se pričakuje največ, sploh pa po epski predstavi na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je osvojil zlati kolajni na cestni dirki in v vožnji na čas.

"Škoda, da je to povečevalno steklo celotnega belgijskega tiska osredotočeno nanj," meni Clement. "Imajo zgodovino uničevanja lastnih kolesarjev. Arnaud De Lie trpi, Evenepoel še vedno kolesari na vseh velikih dirkah, a zdi se, da tudi on podlega pritisku. Temu pritisku je podlegel še Frank Vandenbroucke, prav tako Tom Boonen," je sosede še kritiziral Clement.

"Nismo pričakovali, da bo tako hudo"

Na petkovem gorskem kronometru ga je prehitel Jonas Vingegaard, ki je štartal za njim. Foto: Reuters Evenepoel je bil na letošnjem Touru pod dodatnim pritiskom zaradi govoric, da se seli k moštvu Primoža Rogliča Red Bull – BORA – hansgrohe, manjši škandal je v Belgiji povzročil posnetek, ko je pred ekipnim avtobusom ignoriral svojega navijača, očitali so mu slabo vožnjo v prvi etapi, ko je v vetru obtičal v ešalonu in izgubljal čas, v Pirenejih pa je dokončno pregorel.

Lani je Tour končal na tretjem mestu v skupnem seštevku, letos je Belgija od njega pričakovala izboljšanje. "Pričakovali bi, da bo boljši v primerjavi z lanskim letom, ko je končal na tretjem mestu. Pridobil je izkušnje in moral bi biti sposoben slediti pravim hribolazcem. Tega tukaj nismo videli," je s primerom medijskega pritiska, ki ga Belgijcem očita Clement, postregel komentator in negdanji belgijski profesionalec José De Cauwer.

"Videli smo, da mu ne gre dobro, vendar nismo pričakovali, da bo tako hudo. Evenepoel se mučil z doslednostjo, to je bilo mogoče videti na Dirki po Romandiji, zdaj pa se je ponovilo na Dirki po Franciji, kjer njegova raven plezanja preprosto ni bila niti približno takšna, kot jo je bil sposoben doseči. Tisti udarec Jonasa Vingegaarda v zaključku kronometra je bil boleč, ampak to ne more biti razlog za Remcov odstop dan kasneje. Mislim, da gre za splet okoliščin, začinjenih z omako razočaranja: 'Kaj pa jaz tukaj počnem?'" je De Cauwer še povedal za Sporzo.

V sobotni 15. etapi se je predal. Foto: Reuters

Uživati bi moral kot igriva Pogačar in van der Poel

De Cauwer meni, da si Evenepoel sam nalaga preveč pritiska. "Naučiti se moraš spopadati z določenimi stvarmi. To je zelo pomembno. Kolesarjenje je umetnost. Lahko narediš veliko in žrtvuješ veliko, vendar se moraš tudi vprašati: ali me to česa nauči? Ali me to izboljša? Ali se zaradi tega počutim bolje v svoji koži? Moral bi biti malo bolj sproščen. Mora se znebiti te napetosti in živčnosti," je razlagal. Prepričan je, da bi se moral sprostiti: "V dirki mora bolj uživati. To velja za celotno kolesarsko karavano. Poglejte kolesarje, kot sta Pogačar in van der Poel, kako gledajo na dirke. Ob njiju se kolesarjenje zdi preprosto, oba pa sta vrhunska tekmovalca. Tudi ti fantje dajo vse od sebe, vendar poskušajo ohraniti igrivost. To je predvsem naloga vodstva in ekipe."

