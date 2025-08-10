Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
10. 8. 2025,
17.20

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Nedelja, 10. 8. 2025, 17.20

33 minut

Ženski EuroBasket do 20 let

Mlade košarkarice prvenstvo sklenile na 12. mestu

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
košarkarice U20 EP | Foto FIBA

Foto: FIBA

Slovenske košarkarice so se na svoji zadnji tekmi evropskega prvenstva srečale z Latvijo, proti kateri so klonile s petimi točkami razlike (74:79).

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca U20
Sportal Slovenke za 11. mesto z Latvijo

Ekipi sta v tekmo vstopili odločno, z željo po končnem enajstem mestu. Prva četrtina se je tako zaključila z zgolj točko razlike v korist Latviji. V nadaljevanju so povedle Slovenke, ki so dvignile nivo igre in polčas zaključile s šestimi točkami prednosti (42:36). V tretji četrtini so razliko še povečale ter v zadnjo stopile s prednostjo 13 točk. V odločilnem zadnjem delu tekme so popustile, kar so nasprotnice izkoristile ter ta del tekme dobile z delnim izidom 29:11. Do zmage so tako po preobratu prišle nasprotnice.

Med Slovenkami je s 13 točkami in šestimi skoki izstopala Ajša Sivka. S po 12 točkami sta ji sledili Zoja Štirn in Tjaša Turnšek.

Slovenke so s tekmo proti Latviji zaključile svoj nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob tesnem porazu z le petimi točkami zaostanka so dosegle končno enajsto mesto.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca Ajša Sivka
Sportal Slovenke po porazu z Litovkami v boj za deveto mesto na EP do 20 let
slovenska ženska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.