Mlade košarkarice prvenstvo sklenile na 12. mestu

Slovenske košarkarice so se na svoji zadnji tekmi evropskega prvenstva srečale z Latvijo, proti kateri so klonile s petimi točkami razlike (74:79).

Ekipi sta v tekmo vstopili odločno, z željo po končnem enajstem mestu. Prva četrtina se je tako zaključila z zgolj točko razlike v korist Latviji. V nadaljevanju so povedle Slovenke, ki so dvignile nivo igre in polčas zaključile s šestimi točkami prednosti (42:36). V tretji četrtini so razliko še povečale ter v zadnjo stopile s prednostjo 13 točk. V odločilnem zadnjem delu tekme so popustile, kar so nasprotnice izkoristile ter ta del tekme dobile z delnim izidom 29:11. Do zmage so tako po preobratu prišle nasprotnice.

Med Slovenkami je s 13 točkami in šestimi skoki izstopala Ajša Sivka. S po 12 točkami sta ji sledili Zoja Štirn in Tjaša Turnšek.

Slovenke so s tekmo proti Latviji zaključile svoj nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob tesnem porazu z le petimi točkami zaostanka so dosegle končno enajsto mesto.