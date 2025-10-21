Jesenski izleti: jugovzhod Slovenije ponuja nove razloge za obisk

Slovenija ponuja nešteto čarobnih krajev, ki čakajo, da jih odkrijete. A zakaj bi se vedno znova odpravljali na iste, že dobro znane destinacije, če pa vas lahko (pozitivno) presenetijo tudi manj oblegani kotički naše dežele? Ste vedeli, da jugovzhod Slovenije ponuja nove in sveže razloge za obisk? Eden izmed njih je grad Črnomelj , ki v okviru projekta Branilci krone in meja doživlja temeljito prenovo in postaja prostor, kjer zgodovina oživi na inovativen, sodoben in doživljajski način . Če iščete idejo za nekoliko drugačen izlet, prenovljeni grad Črnomelj ponuja številne razloge, da ga dodate na svoj seznam poti – destinacija je primerna za vse generacije, ki želijo doživeti nekaj drugačnega, interaktivnega in pristnega.

Slovenija skriva številne zaklade zunaj klasičnih turističnih destinacij, med njimi tudi Črnomelj z obnovljenim gradom in mestnim jedrom. Foto: Uroš Raztresen

Črnomelj, mesto, ki melje črno, kot pove njegovo ime, naj bi po legendi dobilo naziv po mlinarju, ki je dobri vili, preoblečeni v starko, namesto bele moke namlel črno – ta pa ga je kaznovala. A Črnomelj ni poseben le zaradi imena, temveč tudi zaradi svoje edinstvene zasnove: staro mestno jedro ima značilno varno strateško lego, mesto pa se povezuje s cestami, ki vodijo proti Ljubljani, Novemu mestu, Zagrebu in Reki.

Črnomaljski grad, najstarejša in najmogočnejša stavba v mestu, s svojimi začetki sega v konec 12. stoletja. Zgrajen je bil kot kastel na ožini rečnega okljuka in skozi stoletja varoval vstop v mesto ter igral ključno vlogo pri njegovi obrambi. Skozi različna obdobja je doživel več prezidav, svojo današnjo podobo pa dobil v 20. stoletju. Grad Črnomelj je bil v okviru projekta Branilci krone in meja temeljito prenovljen ter opremljen za sodobna kulturna in turistična doživetja.

Projekt Branilci krone in meja kot nosilec izvaja Občina Črnomelj v sodelovanju z javnim zavodom RIC Bela krajina. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost in Evropske unije – NextGenerationEU.

Foto: Jani Pavlin

Pomen prenove: nova energija za Belo krajino

Kaj je bistvo? Projekt Branilci krone in meja pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine v jugovzhodni Sloveniji, saj prinaša novo življenje v črnomaljski grad in s tem tudi v mestno jedro. Namen projekta je oživiti enega najpomembnejših kulturnih spomenikov Bele krajine ter z njegovo prenovo spodbuditi razvoj kulturnega in trajnostnega turizma v regiji, ki je bila do zdaj pogosto spregledana, čeprav skriva izjemno dediščino in številne zgodbe, vredne odkrivanja.

Bela krajina s svojo bogato zgodovino, neokrnjeno naravo in pristno kulturo s tem projektom vsekakor dobiva nov zagon. Grad Črnomelj bo s projektom Branilci krone in meja postal prostor, kjer bo zgodovina zaživela na inovativen, sodoben in privlačen način – način, pri katerem se prepletata preteklost in prihodnost, tradicija in inovacija, lokalna zgodba pa dobiva sodoben, nacionalni pomen.

Prenovljeni prostori obiskovalcem omogočajo, da zgodovino spoznavajo na sodoben in doživljajski način – skozi interaktivne in doživljajske vsebine, sodobne oblike interpretacije zgodovine ter nove turistične produkte. Projekt, ki ga izvaja Občina Črnomelj v sodelovanju z javnim zavodom RIC Bela krajina, tako ne pomeni le gradbene prenove, temveč tudi nov pristop k ohranjanju in predstavljanju dediščine, simbolizira novo energijo in odpira vrata novim priložnostim za razvoj regije.

Kaj je bilo izvedeno in kakšen je namen prenovljenih prostorov gradu? V okviru projekta celovite prenove so bili obnovljeni vsi pritlični in kletni prostori gradu, s skupno površino 922 m². Izvedena so bila obsežna gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključno s sanacijo vlage, prenovo fasade, ureditvijo drenaže, obnovo javnih sanitarij ter prenovo tlakov in ometov. Vsa dela so potekala v skladu s spomeniškovarstvenimi zahtevami, z namenom ohranjanja zgodovinskega značaja objekta. Prenovljeni prostori so danes sodobno zasnovani in tehnično opremljeni, kar omogoča izvedbo številnih kulturnih, protokolarnih in družabnih dogodkov – od razstav, koncertov in porok do drugih prireditev. Obiskovalcem omogočajo, da zgodovino gradu doživijo na sodoben, interaktiven in doživet način. V okviru projekta so bile urejene tudi grajska klet, razdelilna kuhinja za potrebe prireditev in gostinskih dejavnosti ter trgovina s spominki, ki obiskovalcem ponuja izbrane lokalne izdelke in spomine na obisk gradu. Pomemben del projekta sta tudi nova celostna grafična podoba in izboljšana dostopnost dediščine, tako fizična kot digitalna, kar obiskovalcem omogoča lažji vpogled v bogato zgodovino kraja.

Foto: Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin, arhitektura, urbanizem, d.o.o.

Trije novi turistični produkti

V okviru projekta so bili razviti trije novi turistični produkti, ki zgodovino prepletajo s sodobnimi tehnologijami:

Postani grajski mojster,

Grajski časovni stroj ter

Grajska noč ognja in plesa.

Z naborom raznolikih vsebin grad Črnomelj postaja prostor zabavnega učenja, ustvarjalnega raziskovanja in nepozabnih doživetij.

Več o vsebinah ter možnostih ogleda in rezervacije obiska najdete na spletni strani www.gradcrnomelj.eu. REZERVIRAJTE OBISK

Foto: Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin, arhitektura, urbanizem, d.o.o.

Manj znani kotički, več priložnosti za odkrivanje

Iščete idejo za svoj naslednji izlet? Slovenija je polna krajev, ki znajo presenetiti – in za novo, drugačno doživetje ni treba daleč, le zamenjate lahko ustaljene poti.

Prenovljeni grad Črnomelj ponuja prostor, kjer bo vsak obiskovalec našel nekaj zase – otroci doživetje in igro, odrasli navdih, starejši stik s preteklostjo, vsi pa edinstveno zgodbo, ki jo boste doživeli na svoj način. Obisk gradu je lahko tudi odlično izhodišče za raziskovanje Bele krajine – njenih krajev, narave, kulturne raznolikosti in ljudi, ki ji dajejo poseben značaj.

Obiščite Črnomelj – kraj, kjer se zgodovina in sodobnost srečata v pristni zgodbi, prenovljeni grad pa postavlja piko na i doživetju te edinstvene regije.

Foto: Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin, arhitektura, urbanizem, d.o.o.