Zoran Stevanović predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije

Zoran Stevanović je novi predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS), so po današnji izredni skupščini sporočili iz zveze. Predstavniki klubov so ga na to mesto potrdili z absolutno večino glasov.

Ob izvolitvi je Stevanović poudaril, da trenutno stanje v zvezi ni dobro, vendar verjame, da se lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem vseh klubov ponovno vzpostavi trdno organizacijsko in razvojno jedro slovenskega vaterpola, so v zvezi zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je bila kandidatura rezultat pobude klubov, ki so Stevanovića povabili k razmisleku o prevzemu odgovornosti za vodenje zveze v času, ko slovenski vaterpolo potrebuje nov zagon, preglednost in pošteno vodenje.

"Vaterpolo v Sloveniji ima bogato tradicijo, a jo moramo znova obuditi. Zvezo bomo uredili, postavili jasna pravila, povezali klube in ustvarili pogoje za delo z mladimi. Naš cilj je, da slovenski vaterpolo spet dobi spoštovanje, ki si ga zasluži," je povedal Stevanović. Na skupščini so izvolili tudi nove organe zveze.

Kot so še dodali pri ZVDS, bo prvi izziv novega vodstva omogočiti, da se slovenska reprezentanca v najboljših možnih razmerah udeleži prihajajočega evropskega prvenstva v Beogradu.

Preberite še: