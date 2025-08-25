Sredi septembra znani tekmeci slovenskih vaterpolistov na EP

Organizatorji evropskega prvenstva v vaterpolu so danes sporočili, da bo žreb skupinskega dela tekmovanja na sporedu 13. septembra v Beogradu. Prvenstvo v beograjski Areni bo potekalo med 10. in 25. januarjem 2026. Slovenija bo šestič nastopila na EP, potem ko si je junija zagotovila mesto na njem po domačem kvalifikacijskem turnirju.

Slovenci, ki jih vodi črnogorski strokovnjak Mirko Vičević, so junija v Kranju premagali Čehe (19:8), Poljake (13:11) in Britance (16:6), v boju za prvo mesto v kvalifikacijski skupini pa izgubili proti Nizozemski (9:19).

Vseeno je bilo to dovolj, da si je Slovenija priigrala šesto uvrstitev na EP. Prvič je na njem igrala leta 1999. Leta 2003 je sledilo domače EP v Kranju, nato nastop na EP 2006 v Beogradu, prvenstvo v srbski prestolnici prihodnje leto pa bo tretje zaporedno v zadnjem obdobju.

Na 37. prvenstvu stare celine bo nastopilo 16 reprezentanc. Ob domačinih Srbih in Slovencih bodo nastopili še Španci, Hrvati, Nizozemci, Slovaki, Gruzijci, Italijani, Madžari, Grki, Črnogorci, Romuni, Francozi, Turki, Maltežani in Izraelci.

Naslov bo branila Španija, ki je pred dobrim letom in pol v finalu v Zagrebu ugnala Hrvaško z 11:10.

Nov sistem tekmovanja

Sistem tekmovanja bo v primerjavi s prejšnjim spremenjen. Po skupinskem delu s štirimi skupinami s po štirimi reprezentancami ne bo takojšnjih izločilnih bojev. V drugi del bodo namreč napredovale po najboljše tri izbrane vrste in formirale dve skupini s po šestimi ekipami. Vse osvojene točke bodo ekipe prenesle v naslednji del tekmovanja.

V drugem delu sledijo še po tri tekme za vsako reprezentanco. Dve najboljši iz obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, ostale pa bodo igrale dodatne dvoboje za razvrstitev od 5. do 12. mesta.

Najslabše ekipe v vsaki od skupin v prvem delu tekmovanja pa se bodo borile za razvrstitev od 13. do 16. mesta.