Grkinjam drugi naslov svetovnih prvakinj v vaterpolu

Za Grkinje je to drugi svetovni naslov v zgodovini, potem ko so bile najboljše že leta 2011 na Kitajskem. Madžarke so osvojile svoje tretje srebro, imajo pa sicer še dve zlati in eno bronasto odličje s svetovnih prvenstev.

Na tekmi za tretje mesto so Španke s 13:12 ugnale branilke naslova Američanke.