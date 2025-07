Kakšna sreča za Špance! Po golu v zadnji sekundi in loteriji kazenskih strelov v finale!

Španski vaterpolisti so prvi finalisti svetovnega prvenstva v Singapurju, potem ko so v prvem polfinalu Grčijo premagali z 11:9 po boljšem izvajanju kazenskih strelov. Španija se bo v finalu pomerila z zmagovalcem druge polfinalne tekme med Srbijo in Madžarsko.

Španci so imeli veliko srečo, saj so se z golom v zadnji sekundi tekme in po loteriji kazenskih strelov prebili finale.

Po prvih dveh četrtinah so sicer že imeli tri gole prednosti (6:3). Vendar so Grki v drugem delu igrali izjemno obrambo, saj so v dveh četrtinah dosegli štiri gole in prejeli le enega. Pa še tega sekundo pred koncem tekme, ko je Alberto Munariz zadel za izenačenje na 7:7 in se je tekma preusmerila v kazenske strele.

V kazenskih strelih je španski vratar Unai Aguirre ubranil dve udarca tekmecev in furiji dal priložnost za četrti naslov svetovnega prvaka.