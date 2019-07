… leta 1974 je reprezentanca Nemčije v finalu svetovnega nogometnega prvenstva pred domačimi navijači z 2:1 premagala Nizozemsko.

Na Olimpijskem štadionu v Münchnu se je zbralo 77.833 navijačev, ki so se veselili odločilnega gola Gerda Müllerja v 43. minuti tekme.

Nizozemci so povedli že v drugi minuti, ko je enajstmetrovko v gol spremenil Johan Neeskens, za izenačenje pa je v 25. minuti poskrbel Paul Breitner, prav tako s strelom z bele točke.

Nemci so osvojili še drugi naslov svetovnih prvakov, Müller pa je v finalu zabil svoj 14. gol na svetovnih prvenstvih. To je ostal rekordni dosežek 32 let, ko je legendarnega Nemca s 15 goli presegel brazilski virtuoz Ronaldo (leta 2006). Danes je rekorder Müllerjev rojak Miroslav Klose, ki je na štirih svetovnih prvenstvih zabil 16 golov.

Nemška nogometna reprezentanca ima štiri naslove svetovnih prvakov, prvega so osvojili leta 1956 v Švici, drugega leta 1974 doma, tretjega leta 1990 v Italiji in zadnjega leta 2014 v Braziliji.

Zgodilo se je še …

Leta 1956 so avstrijski alpinisti Fritz Moravec, Sepp Larch in Hans Willenpart prvi stopili na vrh himalajskega osemtisočaka Gašerbruna 2 (8.035 m). Leta 1986 se je te gore na kitajsko-pakistanski meji uspešno lotila tudi 14-članska slovenska odprava, ki jo je vodil Viki Grošelj.

Leta 1957 je na tekmi proti Argentini (1:2) prvič za Brazilijo nastopil Pele, s 77 goli v 95 nastopih še vedno najboljši strelec te slavne južnoameriške reprezentance. Že ob debiju se je vpisal med strelce.

Leta 1980 je ameriški boksar Larry Holmes s tehničnim nokavtom v sedmi rundi premagal rojaka Scotta LeDouxa in ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije po različici WBC. Njegova naslednja žrtev je bil legendarni Muhammad Ali, takrat že v zatonu kariere.

Leta 1985 je nemški teniški igralec Boris Becker s 17 leti postal najmlajši zmagovalec Wimbledona.

Leta 1988 je na nogometni tekmi proti Avstraliji (1:0) v Melbournu prvič za Brazilijo nastopil Claudio Taffarel, ki je za reprezentanco zbral 101 nastop. To ga uvršča na tretje mesto večne lestvice po številu nastopov v dresu selecaa.

Leta 1990 je moštvo hokejske lige NHL New Jersey Devils v svoje vrste zvabilo sovjetska reprezentanta Vjačeslava Fetisova in Sergeja Starikova. Fetisov je prvi med osmimi hokejisti zbornaje (ob njem in Starikovim še Helmut Balderis, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergej Makarov, Sergej Milnikov in Sergej Prjakin), ki so prestopili med profesionalce skozi tedaj že skrhano železno zaveso.

Leta 1990 je nogometni vratar Peter Shilton vpisal 125. nastop za Anglijo, kar je rekord v zgodovini angleške izbrane vrste. Zaigral je na tekmi svetovnega prvenstva proti Italiji v dvoboju za bron, ki so jo Angleži izgubil z 1:2.

Leta 1990 je ameriška teniška igralka češkega rodu Martina Navratilova osvojila rekordni deveti naslov med posameznicami v Wimbledonu. V finalu je premagala rojakinjo Zino Garrison s 6:4 in 6:1

Leta 1992 je južnoafriška nogometna reprezentanca z vzdevkom "bafana, bafana" zmagala na prvi tekmi, ki jo je priznala Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

Leta 2003 je, ko je bil star le 15 let in 35 dni, za člansko ekipo nogometnega kluba Independiente prvič nastopil Argentinec Sergio Aguero in postavil nov rekord, ki ga je prej imel v lasti sloviti Diego Armando Maradona.

Leta 2013 je škotski teniški igralec Andy Murray v finalu Wimbledona premagal Srba Novaka Đokovića in postal prvi Britanec z zmago na sveti travi po letu 1936, ko je tam zmago slavil Fred Perry.

Rodili so se …

1921 - Ezzard Charles, ameriški boksar težke kategorije.

1933 – Murray Halberg, novozelandski atlet.

1936 – Jo Siffert, švicarski dirkač.

1948 – Fred Brown, ameriški košarkar, igral v ligi NBA.

1960 - Ralph Samson, ameriški košarkar, igral v ligi NBA.

1966 - Henk Fraser, nizozemski nogometaš.

1967 - Enes Crnovič, slovenski hokejist.

1967 - Davidela Tičič, slovenska rokometašica.

1967 – Tom Kristensen, danski dirkač

1969 - Joe Sakic, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL.

1970 – Erik Zabel, nemški kolesar.

1970 – Manfred Stohl, avstrijski reli dirkač.

1973 - Andreja Vodopivec, slovenska košarkarica.

1973 – Karlins Skratstinš, latvijski hokejist, igral v ligi NHL.

1974 - Patrick Lalime, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL.

1975 – Adam Nelson, ameriški atlet, metalec krogle.

1976 - Dominic Foley, irski nogometaš.

1978 – Chris Andersen, ameriški košarkar, igra v ligi NBA.

1980 - Michelle Kwan, ameriška umetnostna drsalka.

1980 - Dario Hvala, slovenski hokejist.

1982 - Suzana Veseli, slovenska rokometašica.

1982 - George Owu, ganski nogometaš.

1984 – Alberto Aquilani, italijanski nogometaš.

1987 - Tadej Apatič, slovenski nogometaš.

1989 - Giannoulis Fakinos, grški nogometaš.