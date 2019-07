Anders Escobar (13. marec 1967–2. julij 1994) Foto: Guliver/Getty Images … leta 1994 je bil v Medellinu v 28. letu starosti ubit kolumbijski reprezentant Anders Escobar, ki je nekaj tednov prej na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA z avtogolom nenamerno poskrbel za zmago ZDA nad Kolumbijo z 2:1.

Nogometaša, ki je v reprezentanci zbral 50 nastopov, so domnevno ubili prav zaradi gola, ki je Kolumbijce stal točk proti ZDA. Morilec je ob streljanju nanj (vanj je pred nočnim klubom El Indio sprožil kar 12 strelov) vpil "Goool". Escobarja so hudo ranjenega odpeljali v bolnišnico, kjer je 45 minut po streljanju umrl.

Pozneje se je izkazalo, da gre za Humberta Munoza Castra, nekdanjega telesnega čuvaja članov močnega kolumbijskega narkokartela. Leta 1995 so ga obsodili na 43 let zapora, a je bil že leta 2005, po vsega enajstih letih za zapahi, izpuščen na prostost.

Pogreba kolumbijskega reprezentanta, ki je v klubski karieri nosil dres domačega Atletica Nacionala in švicarskega kluba Young Boys iz Berna, se je udeležilo prek 120 tisoč ljudi

Zgodilo se je še …

Leta 1916 se je začela Copa America, južnoameriški pokal, ki velja za najstarejše mednarodno nogometno tekmovanje na svetu. Prvo nogometno svetovno prvenstvo je bilo odigrano šele leta 1930, prvo evropsko pa šele leta 1960.

Leta 1921 je ameriški boksar težke kategorije Jack Dempsey v dvoboju za naslov svetovnega prvaka v četrti rundi z nokavtom premagal Francoza Georgesa Carpentierja. Z vstopnicami za dvoboj so prvič v zgodovini zbrali več kot milijon ameriških dolarjev. V anfiteatru z lesenimi tribunami v Jersey Cityju se je zbralo kar 91 tisoč gledalcev.

Leta 1995 je Franci Petek na skakalni tekmi v Velenju končal uspešno kariero, v kateri je postal svetovni prvak in dosegel eno zmago na tekmah svetovnega pokala.

Leta 2000 je Francija z 2:1 premagala Italijo v finalu evropskega nogometnega prvenstva v Belgiji in na Nizozemskem. Na štadionu v Rotterdamu je do zmage prišla po podaljšku, ko je 'zlati gol' zabil David Trezeguet v 103. minuti.

Leta 2004 je Jolanda Čeplak na atletskem mitingu za Zlato ligo v Rimu v teku na 800 metrov prvič zmagala na mitingih najvišje ravni in s časom 1:57,68 dosegla najboljši izid sezone na svetu.

Leta 2005 je argentinska nogometna reprezentanca v Utrechtu v finalu svetovnega prvenstva do 20 let prišla do naslova prvaka, potem ko je premagala Nigerijo z 2:1. Oba gola za zmagovalce je v finalni tekmi z bele točke zabil Lionel Messi, ki je bil najboljši strelec in igralec turnirja, čeprav je tekmovanje začel na klopi za rezervne nogometaše.

Leta 2006 je bil za predsednika španskega nogometnega kluba Real Madrid imenovan Ramon Calderon, ki je na prestižnem mestu nasledil Florentina Pereza, katerega politika nakupovanja super zvezdnikov (v klub je pripeljal Zinedina Zidana, Ronalda, Luisa Figa in Davida Beckhama) se ni najbolj obnesla. Novi predsednik je za trenerja imenoval Italijana Fabia Capella, od bolj zvenečih okrepitev pa v klub pripeljal Fabia Cannavara, Ruuda van Nistelrooyja, Joseja Antonia Reyesa in Emersona.

Rodili so se …

1942 – Leo Beenhakker, nizozemski nogometni trener

1950 – Sonja Poljšak, nekdanja slovenska kegljavka in športna delavka

1970 – Steve Morrow, nekdanji irski nogometaš

1972 – Lee McClinton, nekdanji igralec ameriškega nogometa

1973 – Susie O'Neill, nekdanja avstralska plavalka

1976 – Martin Klešnik, slovenski nogometni vratar

1976 – Krisztian Lisztes, madžarski nogometaš

1976 – Tomaš Vokoun, češki hokejist

1982 – Sunday Chibuke Ibeji, nigerijski nogometaš.

1984 – Thomas Kortegaard, danski nogometaš