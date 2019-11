…leta 1861 se je v Almontu v Kanadi rodil James Naismith, ki velja za izumitelja košarke.

Njegova starša sta iz Škotske emigrirala v Kanado, Naismith pa se je po tem, ko je na montrealski univerzi McGill diplomiral iz športne vzgoje, preselil v ZDA, kjer je dobil službo na mednarodnem učiteljišču YMCA v Springfieldu.

Vodstvo šole mu je dalo nalogo, da si izmisli igro, s katero bi šolarji tudi v dolgih zimskih mesecih lahko ohranjali telesno pripravljenost v telovadnici. Posebej so poudarili, da igra ne sme biti pregroba.

15. decembra 1891 je na podlagi igre, ki jo je igral v mladosti, pripravil 13 pravil nove igre. Dve košari za breskve je kot koša pritrdil na vsako stran igrišča, ekipi sta šteli po 9 igralcev. 15. januarja 1892 je objavil pravila košarke.

V izvirnih pravilih ni bilo preigravanja, saj je pri analizi takrat najbolj popularnih športov (nogometa, ameriškega nogometa, hokeja, bejzbola …) ugotovil, da je največ kontakta med igralci in s tem tudi največ poškodb, vselej pri preigravanjih. Žoga se je tako lahko v njegovi košarki le podajala.

Košarka je v ZDA hitro postala eden izmed najbolj popularnih športov, naglo pa se je širila tudi v druge države. Naismith je dočakal vključitev svojega športa v program olimpijskih iger in na igrah leta 1936 v Berlinu tudi podelil medalje, zlato Američanom, srebrno Kanadčanom in bronasto Mehičanom.

Naismith je umrl leta 1939, njegovo košarko, ki je doživela nekaj sprememb pravil, pa danes organizirano igrajo v 213 državah sveta (toliko članic ima mednarodna košarkarska zveza Fiba).

Zgodilo se je še:

Leta 1968 je ob deseti obletnici prvega brazilskega naslova svetovnih prvakov v revialni tekmi pred 93 tisoč gledalci na štadionu Maracana v Riu de Janeiru domača reprezentanca premagala svetovne zvezde z 2:1. Uvodni gol je za slavljence v 20. minuti dal Rivelino, izid je v 33. minuti izenačil Madžar Albert, zmagoviti zadetek pa je v 90. minuti dosegel Brazilec Tostao. Domači zvezdnik Pele je bil v igri popolnoma nevtraliziran in se na tekmi ni izkazal.

Leta 1997 je Primorje na povratni tekmi 2. kroga nogometnega pokala pokalnih zmagovalcev izgubilo v gosteh pri Rodi z 0:4 in se s skupnim izidom 0:6 poslovilo od tekmovanja.

Leta 1998 je na prijateljski tekmi v San Joseju proti ZDA (0:0) zadnjič za reprezentanco nastopil Alex Tobin, s 87 tekmami rekorder avstralske reprezentance (prispeval je dva gola).

Leta 2003 je umrla nizozemska plavalka Rie Mastenbroek. Na olimpijskih igrah v Berlinu (1936) je pri le 17 letih osvojila tri zlate medalje in eno srebrno ter postala prva ženska, ki je na enih igrah osvojila štiri medalje. Naslednje leto je postala učiteljica plavanja, s čimer je izgubila možnosti za sodelovanje na največjih tekmovanjih.

Leta 2004 je bil na štadionu Ullevall v Oslu pred več kot 25 tisoč navijači finale norveškega pokala, v katerem sta se pomerila Molde Mateja Mavriča in Lillestrom Roberta Korena. Po rednem delu igre je bilo 2:2, nato pa so do zmage s 4:2 prišli nogometaši Moldeja, za katerega je Mavrič igral od 85. minute. Koren je za Lillestrom igral od prve do zadnje minute.

Leta 2006 je v 57. letu umrl španski alpski smučar Francisco Fernando Ochoa. V 12 sezonah svetovnega pokala je zmagal enkrat, osvojil pa je zlato medaljo na slalomu olimpijskih iger leta 1972 Saporu.

Rodili so se:

1861 – pokojni kanadski zdravnik, učitelj, trener in inovator James Naismith

1922 – pokojni srbski nogometaš Rajko Mitić

1933 – nekdanji norveški smučarski tekač Knut Johanessen

1974 – nekdanji belgijski kolesar Frank Vanderbroucke

1979 – nekdanji ameriški košarkar Lamar Odom

1986 – hrvaški nogometaš Bojan Djukić

1987 – srbska teniška igralka Ana Ivanović

1990 – nemški nogometaš Andre Schürrle