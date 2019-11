… leta 1946 se je na Jesenicah rodil nekdanji hokejist, danes pa hokejski trener Rudi Hiti. Kariero je začel na Jesenicah, leta 1967 z njimi osvojil naslov jugoslovanskih prvakov, nato pa se leta 1968 preselil k ljubljanski Olimpiji. Te poteze mu jeseniški navijači dolgo niso odpustili.

Z Olimpijo se je veselil dveh naslovov državnega prvaka, leta 1974 je odšel v Italijo, kjer je globok pečat pustil v klubski zgodovini Allegheja in Bolzana. Z zadnjim je trikrat postal italijanski prvak, njegovo številko 13 pa so pozneje upokojili.

Leta 1970 se je preizkusil tudi v ligi NHL, na pripravljalni tekmi je zaigral za Chicago Blackhawks, a preizkušnje zaradi nesrečne poškodbe ni končal. Tudi dve leti pozneje so ga vabili prek luže, zanj so se zanimali v Los Angelesu, a mu je Olimpija ponudila boljšo plačo, zato je ostal v Ljubljani.

Za reprezentanco Jugoslavije je zbral 177 nastopov in dosegel 84 zadetkov. V svoji zadnji sezoni 1985/86 je pri 40 letih osvojil svoj skupno sedmi državni naslov, takrat spet v izvornem rdečem dresu Jesenic.

Hiti je bil tudi selektor slovenske reprezentance in trener na Bledu. Leta 2002 je bil sprejet v hram slavnih Mednarodne hokejske zveze (IIHF).

Zgodilo se je še:

Leta 1965 je žena tedanjega hitrostnega rekorderja na kopnem Craiga Breedlova, Lee Ann Breedlove, kot prva ženska na kopnem presegla hitrost 300 milj na uro, ko je na slanem jezeru Bonneville v ameriški državi Utah z vozilom Spirit of America-Sonic 1 dosegla hitrost 308,5 milje na uro oziroma 496,48 km/h. Štirikolesno vozilo "Sonic 1" je na miljo dolgi progi poganjal reaktivni motor J79. Nekaj ur zatem, ko je Lee Ann postavila svoj rekord, je njen mož Craig zrušil lastni hitrostni rekord, ki ga je z 893,97 kilometra na uro leto prej postavil z vozilom Spirit of America.

Leta 1972 se je rodil portugalski nogometni virtuoz Luis Figo, evropski nogometaš leta 2000 in leto pozneje še Fifin igralec leta. Leta 2000 se je odločil za presenetljivo potezo in iz Barcelone za takrat rekordnih 56 milijonov dolarjev prestopil v madridski Real. Navijači Barce mu tega niso nikoli oprostili. Leta 2005 se je preselil k milanskemu Interju, kariero pa končal 31. maja 2009.

Danes rojstni dan praznuje Edvard Kokšarov, ruski rokometaš, ki je najboljša leta odigral v slovenskem klubu Celje PL. K slovenskim prvakom je prišel leta 1999 in jih zapustil po sezoni 2010/11. Leta 2004 so skupaj osvojili rokometno ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Leta 1975 se je rodil ruski rokometaš Edvard Kokšarov. Krilni igralec je bil v najboljših letih kapetan in eden od glavnih zvezdnikov slovenskega kluba Celje Pivovarna Laško. Kokšarov je bil poleg Sergeja Rutenke in vratarja Dejana Perića najzaslužnejši za to, da so pivovarji v sezoni 2003/04 postali evropski prvaki.

Leta 1990 je naslov svetovnega prvaka v formuli ena osvojil Ayrton Senna. Brazilec je svoj drugi naslov zapečatil že na predzadnji dirki sezone na Japonskem, ko je v prvem ovinku trčil v največjega tekmeca, Francoza Alaina Prosta, po katerem sta oba pretendenta za zmago odstopila.

Leta 1991 se je nogometno upokojil Bryan Robson, nekdanji kapetan Manchester Uniteda in v osemdesetih najboljši angleški zvezni igralec. Robson, rojen 11. januarja 1957 v Durhamu, je za Rdeče vrage prvič nastopil oktobra 1981 in skupno odigral 434 tekem, v katerih je dosegel 97 zadetkov. Za angleško reprezentanco je obdobju 1980–1990 igral na 90 mednarodnih srečanjih in dal 26 golov.

Leta 2004 je angleška nogometna zveza (FA) Romuna Adriana Mutuja kaznovala s sedmimi meseci prepovedi igranja zaradi uživanja kokaina.

Rodili so se:

1947 – nekdanji ruski telovadec Aleksandr Tkačev

1973 – nekdanji slovenski nogometaš Goran Miškić

1984 – ameriški hokejist Dustin Brown