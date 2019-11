… leta 1897 je bil ustanovljen eden izmed najboljših in najuspešnejših klubov na svetu, torinski Juventus.

Leta 1897 se je skupina dijakov italijanske gimnazije Massimo D'Azeglio v Torinu odločila ustanoviti lastni nogometni klub, ki so ga poimenovali z latinsko besedo za mladost, Juventus.

Prvi predsednik novega kluba je bil Enrico Cantari. Dobrega četrt stoletja pozneje, 23. julija 1923, je predsednik postal Eduardo Agnelli, sin ustanovitelja podjetja Fiat, ki je na tem mestu nasledil znamenitega italijanskega pesnika in tudi skladatelja himne kluba Corradina Corradinija, s tem pa se je začel vzpon Juventusa med najuspešnejše italijanske in tudi evropske klube.

V letih 1985 in 1996 je klub iz Torina postal evropski prvak, v domači Serie A pa je bil kar 32-krat zmagovalec prvenstva. Ob tem je osvojil še 11 italijanskih pokalnih naslovov, sedem superpokalnih, skupaj pa ima italijanski rekorder v vitrinah 61 lovorik.

Skozi leta so se slavnega kluba oprijeli številni vzdevki, med njimi je pri nas eden bolj poznanih Stara dama (La Vecchia Signora). Še vedno je v lasti družine Agnelli, njen predsednik je danes Andrea Agnelli, vnuk že omenjenega Eduarda.

Zgodilo se je še:

Leta 1900 so ustanovili italijanski nogometni klub Palermo.

Leta 1924 so ustanovili prvi ameriški klub za ligo NHL, Boston Bruins.

Leta 1936 so odigralin prvi sicilijanski derbi med Palermom in Catanio, ki se je v Serie B končal z remijem 1:1.

Leta 1946 so odigrali prvo tekmo košarkarske lige NBA v Torontu. Toronto Huskiesi so izgubili proti New York Knicks (66:68).

Leta 1950 je v ameriški ligi NBA zaigral prvi temnopolti košarkar. Charles Cooper je v dresu moštva Boston Celtics priložnost za igro dobil na tekmi proti moštvu Fort Wayne Pistons

Leta 1959 je kanadski vratar Jacques Plante v hokej vpeljal novost. Kot prvi hokejist v zgodovini si je na uradni tekmi nadel zaščitno masko, predhodnico čelad, ki so danes eden najbolj prepoznavnih kosov hokejske opreme. "Jake the Snake" oz. Kačji Jake, kot so klicali vratarja Montreala, je na tekmi lige NHL proti New York Rangers dobil plošček v obraz, zaradi česar je moral z zlomljenim nosom zapustiti ledeno ploskev. Nanjo se je nato vrnil z masko, ki jo je sicer že prej uporabljal na treningih. Čeprav je bil takratni trener Montreala Hector Blake - Toe močno proti uporabi tovrstne zaščite, je Plante trmasto vztrajal. Montreal je zmagoval, zato se je tudi Blakov odpor počasi stopil. Po 18 zaporednih zmagah, je Plante vendarle upošteval trenerjeve želje in takrat je Montreal proti Detroitu izgubil z 0:3. Maska je ostala del Plantejeve opreme, Canadiens pa so v tisti sezoni osvojili svoj peti Stanleyjev pokal.

Leta 1972 je nizozemska nogometna reprezentanca pred domačimi navijači v Rotterdamu z 9:0 premagala Norveško, kar je bila dolgo najvišja zmaga v njeni zgodovini. Rekord so Nizozemci presegli šele leta 2011, ko so kar z 11:0 premagali San Marino.

Leta 1998 je naslov svetovnega prvaka v formuli ena osvojil Finec Mika Häkkinen. Na zadnji dirki sezone v Suzuki na Japonskem je zmagač še osmič v sezoni in se s stotimi osvojenimi točkami veselil prvega naslova prvaka.

Leta 2004 je Nemec Berti Vogts odstopil z mesta selektorja škotske nogometne reprezentance. Usodo Nemca je takrat krojila tudi Slovenija, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo s Škotsko remizirala z 0:0. To in poraz proti Norveški ter komaj osvojena točka v Moldaviji so bili razlogi za Vogtsov predčasni odhod.

Leta 2009 je svetovni prvak v formuli ena postal Britanec Jenson Button. V sezoni je dosegel šest zmag, v skupnem seštevku pa prvenstvo končal 11 točk pred Sebastianom Vettlom.

Leta 2017 so nogometaši Maribora v 4. krogu lige prvakov v skupini E izgubili v gosteh proti Liverpoolu z 0:3 (0:0). Za domače so zadeli Mohamed Salah v 49., Emre Can v 64.

Rodili so se:

1931 – pokojni kanadski hokejist in trener Al Arbour

1935 – nekdanji južnoafriški golfist Gary Player

1952 – slovenski košarkarski trener Zmago Sagadin

1960 – slovenski nogometni trener Marijan Pušnik

1963 – nekdanji valižanski nogometaš in trener Mark Hughes

1984 – slovenski nogometaš Damir Likar