… leta 1939 se je rodil eden od najboljših slovenskih telovadcev Miro Cerar.

Največje uspehe v gimnastiki je dosegal v 60. letih preteklega stoletja, ko je bil strah in trepet tekmecev. Pohvali se lahko s štirimi naslovi svetovnega in devetimi naslovi evropskega prvaka, ob vseh zlatih odličjih pa je zbral še nemalo srebrnih in bronastih kolajn.

Kar dvakrat je stal na najvišji stopnici zmagovalnega odra olimpijskih iger. Leta 1964 v Tokiu je postal olimpijski prvak na konju z ročaji, na drogu pa je osvojil bron. Štiri leta pozneje je na tekmovanju petih krogov v Ciudadu de Mexicu ubranil olimpijsko zlato.



Še danes je edini slovenski športnik, ki mu je uspelo ubraniti naslov olimpijskega prvaka.

Leta 1990 so ga sprejeli v Mednarodni gimnastični hram slavnih, 2011 pa so ga z Leonom Štukljem sprejeli še v Hram slovenskih športnih junakov.

Foto: Ana Kovač

... leta 2018 je na 23. Ljubljanskem maratonu padel rekord. Etiopijec Sisay Lemme Kasaye je ljubljansko traso pretekel s časom 2;04:58 in slovensko prestolnico umestil na zemljevid najhitrejših svetovnih maratonov.

Zgodilo se je še:

Leta 1900 so se v Parizu po kar petih mesecih končale druge olimpijske igre. Prvič so tekmovale tudi ženske. Udeleženci so se pomerili v 19 športih.

Leta 1950 je bila pred nogometno tekmo v Splitu med Hajdukom in beograjsko Crveno zvezdo ustanovljena navijaška skupina Torcida. To je najstarejša organizirana navijaška skupina v Evropi.

Leta 1952 se je končala druga sezona svetovnega prvenstva formule 1. Pokojni argentinski dirkač Juan Manuel Fangio je osvojil prvega od petih naslovov svetovnega prvaka. Za šest točk je premagal Italijana Alberta Ascarija.

Leta 1974 je v prometni nesreči v Santa Cruzu do Sulu umrl takrat 30-letni brazilski nogometni reprezentant Everaldo Marques da Silva, ki je štiri leta pred tem z izbrano vrsto osvojil naslov svetovnega prvaka. V reprezentanci je zbral 26 nastopov.



Leta 1978 je eden od najboljših hokejistov vseh časov Bobby Orr v dresu Chicago Blackhaws na tekmi z Detroit Red Wings dosegel svoj zadnji zadetek v ligi NHL. Kmalu zatem je zaradi težav s kolenom končal kariero.

Leta 2006 je za posledicami srčnega zastoja umrl dolgoletni košarkar in trener v ligi NBA Red Auerbach.

Leta 2008 je nekdanji sloviti argentinski nogometaš Diego Armando Maradona prevzel vodenje argentinske nogometne reprezentance. Od selektorskega položaja se je moral posloviti po svetovnem prvenstvu leta 2010, ko je Argentina v četrtfinalu z 0:4 izgubila z Nemčijo.

Rodili so se:

1930 nekdanji britanski dirkač in šef formule 1 Bernie Ecclestone

1933 pokojni brazilski nogometaš Manuel Francisco dos Santos, "Garrincha"

1937 nekdanji ameriški košarkar Lenny Wilkens

1939 nekdanji slovenski telovadec, dobitnik treh olimpijskih odličij Miroslav Cerar

1942 nekdanji nizozemski hitrostni drsalec Kees Verkerk

1959 nekdanji ameriški košarkar, trener Randy Wittman

1962 nekdanji norveški nogometni vratar Erik Thorstvedt

1976 slovenski nogometni trener Andrej Razdrh

1979 nekdanji češki hokejist Martin Škoula

1980 nekdanji angleški nogometaš Alan Smith

1981 nekdanji češki nogometaš Milan Baroš

1983 ameriški košarkar Jarrett Jack

1984 nigerijski nogometaš Obafemi Martins

1989 pokojna francoska plavalka Camille Muffat

1991 argentinski nogometaš Marcos Acuna

1991 francoska nogometašica Lucy Bronze

1993 slovenski kolesar Jure Rupnik

1996 ameriški hokejist Jack Eichel

1996 slovenski nogometaš Matic Vrbanec

1997 ameriški teniški igralec Taylor Fritz