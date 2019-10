[video: 60638 / ]

… leta 1970 se je v Mehiki končala 21. sezona formule 1, v kateri je največ točk, 45, zbral dirkač Lotusa Jochen Rindt. V Nemčiji rojeni Avstrijec bi moral tisti dan prvič v karieri prejeti lovoriko za skupno zmago – pet točk za njim je končal Jacky Ickx –, a te ni dočakal. Jochen Rindt bi moral 25. oktobra 1970 prejeti lovoriko za osvojen naslov svetovnega prvaka formule 1, a je slaba dva meseca pred koncem sezone umrl v tragični nesreči. Foto: Getty Images

Brezkompromisni dirkač je umrl slaba dva meseca pred koncem sezone. Usoden je bil sobotni trening 5. septembra 1970 pred VN Monze, ko je zaradi okvare zavornega sistema v ovinku Parabolica zletel s proge in umrl pri 28 letih.

Rindt je kljub tragični nesreči zbral dovolj točk za skupno zmago (tisto sezono je slavil pet zmag, od tega štirikrat zapored: Zandvoort, Clermont-Ferrand, Brands Hatch in Hockenheimring) in 25. oktobra postal edini voznik formule 1, ki je prvenstvo osvojil posthumno.

Zgodilo se je še:

Leta 1964 je svetovni prvak 15. sezone formule 1 postal John Surtees. Britanski dirkač, za katerega je bil to edini naslov svetovnega prvaka, je Grahama Hilla v seštevku premagal le za točko.

Leta 1973 je v Adis Abebi umrl legendarni etiopski atlet Abebe Bikila, dvakratni olimpijski prvak v maratonu (1960 v Rimu in 1964 v Tokiu).

Leta 1987 je jugoslovanska nogometna reprezentanca do 20 let v Santiagu de Chile na SP pred 65 tisoč gledalci v finalu svetovnega prvenstva po enajstmetrovkah s 5:4 (po rednem delu igre in podaljških je bilo 1:1) premagala Zahodno Nemčijo in postala svetovna prvakinja. Za Jugoslavijo so igrali poznejši zvezdniki svetovnega nogometa Davor Šuker, Robert Jarni, Zvonimir Boban in Robert Prosinečki, ki je bil izbran za najboljšega igralca turnirja.

Leta 1995 je v 78. letu starosti umrl nekdanji ameriški teniški igralec, nekdanja številka 1 moškega tenisa, Bobby Riggs.

Leta 2003 so za potrebe evropskega prvenstva, ki je bilo leto pozneje, v Lizboni na Portugalskem odpr štadion Estadio da Luz, ki sprejme 65.647 navijačev. Na njem tekme igra Benfica.

Leta 2015 je v 60. letu starosti za posledicami limfnega raka umrl dolgoletni trener v ligi NBA in predsednik kluba Minnesota Timberwolves Phil Saunders - Flip.

Leta 2016 je umrl Carlos Alberto, kapetan ekipe Brazilije iz leta 1970, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov. V finalu SP 1970 proti Italiji je prav Carlos Alberto zadel zadnji gol za končnih 4:1.

Rodili so se:

1931 – nekdanji severnoirski nogometaš Jimmy McIlroy

1940 – nekdanji ameriški košarkarski trener Bob Knight

1948 – nekdanja ameriška košarkarja Dan Issel in Dave Cowens

1949 – nekdanji kanadski hokejist Réjean Houle

1954 – nekdanji ameriški hokejist Mike Eruzione

1958 – nekdanja nemška plavalka Kornelia Ender

1962 – nekdanji angleški nogometaš in trener Steve Hodge

1966 – nekdanji kanadski hokejist Wendel Clark

1969 – nekdanji ruski nogometaš Oleg Salenko

1976 – nekdanji severnoirski nogometaš Steve Jones

1977 – nekdanja nemška nogometašica Birgit Prinz

1977 – nekdanja ukrajinska telovadka Katerina Serebrianska

1981 – angleški nogometaš Shaun Wright-Phillips

1985 – italijanski nogometaš Daniele Padelli

1987 – irski nogometaš Darron Gibson

1987 – nemški telovadec Fabian Habmuchen

1988 – ameriški košarkar Chandler Parsons

1995 – ameriški košarkar Patrick McCaw