... leta 1984 je avstrijski dirkač formule 1 Niki Lauda tretjič postal svetovni prvak v formuli ena. Tistega leta je bil to najtesnejši dvoboj za naslov svetovnega prvaka, saj je Niki Lauda prestižni naslov osvojil z vsega pol točke razlike. Njegov veliki rival je bil Francoz Alain Prost, ki je takrat lovil svojo prvo lovoriko.

Odločala je zadnja tekma, na kateri je Prost zmagal, Lauda pa je zasedel drugo mesto. Če bi se med njiju takrat vrinil Ayrton Senna, bi bil končni razplet malo drugačen. In zakaj je takrat odločalo samo pol točke? Tistega leta so morali v Monte Carlu dirko prekiniti pred tremi četrtinami krogov, tako da so dirkačem razdelili polovične točke.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1964 je etiopski atlet Abebe Bikila postavil nov olimpijski rekord in svetovni rekord v maratonu (2:12:11.2).

Leta 1976 je ekipa lige NBA New York Knicks upokojila prvo številko. To je bila številka 19, ki jo je nosil košarkar Willis Reed.

Leta 1988 sta se na turnirju McDonald's Championship pomerili ameriška ekipa Boston Celtics in reprezentanca Jugoslavije. Z izidom 113:85 so bili boljši košarkarji Bostona.

Leta 2004 je Nastja Čeh prispeval gol za Club Brugge v gosteh pri Dnipru pri porazu z 2:3 v 1. krogu skupinskega dela pokala Uefa, v katerem so Belgijci zasedli četrto mesto in končali tekmovanje.

Rodili so se:

1933 – nekdanji španski nogometaš in legenda Reala Francisco Gento

1965 – nekdanji španski nogometaš Juan Antonio Goicoechea

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Goršek

1972 – nekdanji slovenski nogometaš Dejan Dončič

1981 – srbski nogometaš Nemanja Vidić

1983 – nekdanji slovenski nogometaš Denis Baloh

1990 – španski košarkar Ricky Rubio